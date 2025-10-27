27/10/2025
Universo POP
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira

Papa recebe premiê húngaro e debate guerra na Ucrânia e Oriente Médio

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
papa-recebe-premie-hungaro-e-debate-guerra-na-ucrania-e-oriente-medio

O papa Leão XIV recebeu, na manhã desta segunda-feira (27/10), o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, no Vaticano. Após audiência privada, o líder húngaro participou de uma reunião na Secretaria de Estado com o cardeal Pietro Parolin e o secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, dom Paul Richard Gallagher.

De acordo com comunicado oficial divulgado pela Santa Sé, o encontro, descrito como cordial e produtivo, destacou as relações bilaterais entre Vaticano e Budapeste. A delegação discutiu o papel da Igreja Católica na Hungria, com foco no fortalecimento das famílias, na formação de jovens e na proteção das comunidades cristãs mais vulneráveis.

Leia também

Além dos temas internos, a reunião deu amplo espaço às questões europeias, especialmente ao conflito na Ucrânia e à escalada de violência no Oriente Médio.

O Vaticano tem defendido a via diplomática como saída para ambas as crises, enquanto Orbán vem tentando se posicionar como mediador no conflito do Leste Europeu — embora a postura seja vista em Bruxelas como favorável à Rússia.

Nas últimas semanas, o premiê húngaro tem buscado reafirmar a influência diplomática. O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, chegou a se reunir com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, para preparar uma cúpula entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder russo, Vladimir Putin.

No entanto, o republicano acabou cancelando o encontro, alegando falta de avanços concretos.

3 imagensFechar modal.1 de 3

Santa Sé2 de 3

Santa Sé3 de 3

Santa Sé

A visita de Orbán ao Vaticano ocorre em meio a críticas a sua posição sobre a guerra na Ucrânia. O premiê voltou a rejeitar a possível adesão de Kiev à União Europeia, afirmando que o ingresso “arrastaria o bloco para uma guerra direta com a Rússia”.

À época, o premiê também reiterou que a Hungria continuará comprando petróleo e gás de Moscou, apesar dos apelos de Washington e de outros países europeus para reduzir a dependência energética russa.

Orbán deve ainda se encontrar nesta semana com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Ambos mantêm relações próximas com Trump, mas divergem quanto ao papel da Europa no conflito ucraniano.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost