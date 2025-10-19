Papai do ano? Gabriel Medina levanta rumores após post enigmático

19/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
papai-do-ano?-gabriel-medina-levanta-rumores-apos-post-enigmatico

O surfista Gabriel Medina compartilhou, neste domingo (19/10), uma publicação para lá de suspeita: um bebê com uma prancha de surf em uma imagem de ultrassom. A postagem levantou suspeitas de que Isabella Arantes, namorada do atleta, estaria grávida do primeiro filho do casal.

O tricampeão do mundo na modalidade não explicou o post ou comemorou a paternidade, o que deixou margens para diversas interpretações sobre o registro. Nos comentários, fãs e amigos parabenizaram o casal: “Vai ser um pai incrível”, comentou um seguidor, enquanto outra seguiu em dúvida: “Meu Deus, será???”.

Veja as fotos

Reprodução/@gabrielmedina
O bebê surfista compartilhado por Medina agitou as redes sociais.Reprodução/@gabrielmedina
Reprodução/@gabrielmedina
O surfista também posou com as mãos sob a barriga de Isabella Arantes.Reprodução/@gabrielmedina
Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Reprodução/Instagram
Gabriel Medina e Isabella Arantes assumem relação em viagem romântica para BahiaReprodução/Instagram

Os internautas também chamaram atenção para outra postagem de Medina. Mais cedo, ele havia posado com a namorada em frente ao espelho. No entanto, o que chamou atenção foi a mão do surfista, que estava na barriga de Isabella, em uma posição tradicionalmente conhecida pelos casais grávidos.

O surfista Gabriel Medina, de 31 anos, assumiu o relacionamento com a influenciadora Isabella Arantes, de 28 anos, em agosto. No mês anterior, os pombinhos já haviam sido flagrados juntos. A assistente de palco do “Domingo Legal”, no SBT, é ex-noiva do cantor Zé Felipe, tem mais de um milhão de seguidores no Instagram, onde compartilha conteúdos de lifestyle, viagens e moda.

Isabella possui uma marca de biquínis, estreou neste Carnaval de 2025 como musa do Salgueiro, e além do trabalho no programa dominical do SBT, também já compôs o balé do “Domingão do Faustão”, na TV Globo.

