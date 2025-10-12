“Paparazzi de romeiros” registram saga de fiéis a caminho de Aparecida

12/10/2025
Escrito por Metrópoles
As redes sociais mudaram a forma como as pessoas enxergam o mundo e, com a religião não seria diferente. Presentes em corridas, shows e jogos de futebol sempre de olho no público, fotógrafos também registram e vendem as imagens de romeiros pela Rodovia Presidente Dutra rumo a Aparecida.

Fabio Luiz Marini, 56 anos, conta que gostava de fotografia desde o início dos anos 2000, mas resolveu levar a atividade a sério a partir de 2019. Hoje, trabalha para um site que disponibiliza imagens de frequentadores de eventos os mais variados.

9 imagens

Fiéis posam para foto em romaria

William Cardoso/Metrópoles2 de 9

Fiéis posam para foto em romaria

William Cardoso/Metrópoles3 de 9

Fiéis posam para foto em romaria

William Cardoso/Metrópoles4 de 9

Fiéis posam para foto em romaria

William Cardoso/Metrópoles5 de 9

William Cardoso/Metrópoles6 de 9

Fiéis posam para foto em romaria

William Cardoso/Metrópoles7 de 9

Fiéis tiram para foto em romaria

William Cardoso/Metrópoles8 de 9

Fiéis posam para foto em romaria

William Cardoso/Metrópoles9 de 9

Fiel tira foto em romaria

William Cardoso/Metrópoles

“O pessoal sempre pediu. Hoje em dia, com as redes sociais, o pessoal gosta de registrar aquele momento. E nós estamos aqui para isso”, diz. “Isso movimenta as redes de todo mundo”, afirma. Ele chega a fazer 15 mil fotos por dia, durante a peregrinação a Aparecida.

No seu site, são cerca de 200 fotógrafos espalhados pela Dutra. “Só sei que serão milhões de fotos [durante a romaria]”, afirma.

O fotógrafo Ademar dos Santos Barbosa, 53 anos, começou na profissão ainda em meados dos anos 1980. Ele chega a fazer mais de 2.000 fotos por dia. “A gente coloca no site e o pessoal acaba buscando. Querem ter um registro de seu momento”, afirma.

Barbosa diz que parte de suas imagens ainda é disponibilizada gratuitamente no perfil de rede social de um grupo responsável por um ponto de apoio a romeiros. Mas os peregrinos que quiserem suas fotos em particular podem obter em seu próprio site, divulgado no cartão que entrega aos peregrinos.

10 imagens

Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida

William Cardoso/Metrópoles2 de 10

Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida

William Cardoso/Metrópoles3 de 10

Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida

William Cardoso/Metrópoles4 de 10

Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida

William Cardoso/Metrópoles5 de 10

Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida

William Cardoso/Metrópoles6 de 10

Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida

William Cardoso/Metrópoles7 de 10

Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida

William Cardoso/Metrópoles8 de 10

Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida

William Cardoso/Metrópoles9 de 10

Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida

William Cardoso/Metrópoles10 de 10

Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida

William Cardoso/Metrópoles

O fotógrafo diz que foi a mudança no perfil, com a chegada de site de venda de fotos, que o fez repensar a forma de trabalho. “Quando comecei aqui, há sete anos, a intenção não era a de comercializar. No ano passado, comecei a discutir com o pessoal a possibilidade de distribuir cartões e fazer as vendas”, afirma.

