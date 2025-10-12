“Paparazzi de romeiros” registram saga de fiéis a caminho de Aparecida

As redes sociais mudaram a forma como as pessoas enxergam o mundo e, com a religião não seria diferente. Presentes em corridas, shows e jogos de futebol sempre de olho no público, fotógrafos também registram e vendem as imagens de romeiros pela Rodovia Presidente Dutra rumo a Aparecida.

Fabio Luiz Marini, 56 anos, conta que gostava de fotografia desde o início dos anos 2000, mas resolveu levar a atividade a sério a partir de 2019. Hoje, trabalha para um site que disponibiliza imagens de frequentadores de eventos os mais variados.

“O pessoal sempre pediu. Hoje em dia, com as redes sociais, o pessoal gosta de registrar aquele momento. E nós estamos aqui para isso”, diz. “Isso movimenta as redes de todo mundo”, afirma. Ele chega a fazer 15 mil fotos por dia, durante a peregrinação a Aparecida.

No seu site, são cerca de 200 fotógrafos espalhados pela Dutra. “Só sei que serão milhões de fotos [durante a romaria]”, afirma.

O fotógrafo Ademar dos Santos Barbosa, 53 anos, começou na profissão ainda em meados dos anos 1980. Ele chega a fazer mais de 2.000 fotos por dia. “A gente coloca no site e o pessoal acaba buscando. Querem ter um registro de seu momento”, afirma.

Barbosa diz que parte de suas imagens ainda é disponibilizada gratuitamente no perfil de rede social de um grupo responsável por um ponto de apoio a romeiros. Mas os peregrinos que quiserem suas fotos em particular podem obter em seu próprio site, divulgado no cartão que entrega aos peregrinos.

O fotógrafo diz que foi a mudança no perfil, com a chegada de site de venda de fotos, que o fez repensar a forma de trabalho. “Quando comecei aqui, há sete anos, a intenção não era a de comercializar. No ano passado, comecei a discutir com o pessoal a possibilidade de distribuir cartões e fazer as vendas”, afirma.