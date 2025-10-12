12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Paquistão diz ter matado mais de 200 membros do Talibã no Afeganistão

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
paquistao-diz-ter-matado-mais-de-200-membros-do-taliba-no-afeganistao

O Exército do Paquistão afirmou que mais de 200 membros do Talibã e “terroristas aliados” foram mortos durante ataques paquistaneses no Afeganistão. A informação foi divulgada pelo porta-voz das Forças Armadas do país, tenente-general Ahmed Sharif Chaudhry, neste domingo (12/10).

De acordo com o Serviço de Relações Públicas Inter-Serviços (ISPR), ao menos 21 instalações afegãs foram atingidas durante a operação realizada ao longo da fronteira entre os dois países.

Militares paquistaneses afirmaram que a ação foi uma resposta a ataques do Talibã e do Tehrik-i-Taliban Pakistan (TPP), também conhecido como “Talibã paquistanês”, que opera a partir do Afeganistão.

O grupo islâmico confirmou a ação. Segundo o Talibã, a ofensiva foi uma retaliação contra bombardeios paquistaneses na capital do país, Cabul, realizados no último dia 9 de outubro.

Leia também

Talibã anuncia cessar-fogo

Após a recente crise entre Afeganistão e Paquistão, o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, afirmou que 58 soldados paquistaneses foram mortos durante os combates na região fronteiriça entre os dois países. O número, contudo, é contestado por Islamabade, que confirma a perda de 23 combatentes.

Mujahid, porém, disse que a operação afegã contra postos do Paquistão foi interrompida após um cessar-fogo mediado pelo Catar e Arábia Saudita. Até o momento nenhum dos países confirmou o acordo.

Desde o retorno do Talibã ao poder, em 2021, hostilidades entre os dois países têm se intensificado. O governo paquistanês acusa o grupo islâmico de abrigar membros do TTP no Afeganistão, apontados como responsáveis por diversas operações contra forças do país ao longo da fronteira — supostamente apoiados pela Índia, inimiga histórica do Paquistão. 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost