Para “acalmar” Eduardo, bolsonaristas articulam chapa Tarcísio-Flávio

Em uma tentativa de “acalmar” Eduardo Bolsonaro (PL-SP), uma ala do bolsonarismo passou a articular, nos bastidores, uma chapa para 2026 com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de candidato a presidente e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de vice.

A avaliação de caciques bolsonaristas é de que, com Flávio na chapa, seria possível atrair Eduardo para o projeto de Tarcísio. O deputado insiste em ser candidato ao Palácio do Planalto, mesmo que por outro partido, caso seu pai e o PL apoiem o governador para a Presidência.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

O ex-presidente Jair Bolsonaro

HUGO BARRETO/METRÓPOLES

@hugobarretophoto 2 de 4

O deputado federal Eduardo Bolsonaro

Reprodução/TVM 3 de 4

O senador Flávio Bolsonaro

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 4 de 4

O vereador Carlos Bolsonaro

Álvaro Luiz/Metrópoles

Entre lideranças bolsonaristas, a aposta é de que Eduardo não teria como “bater” no irmão. Autoexilado nos Estados Unidos desde março, o deputado tem se colocado contra até mesmo uma possível chapa entre Tarcísio e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF).

Segundo aliados, Eduardo até vê Tarcísio como um representante da direita, mas avalia que um integrante do clã Bolsonaro precisa estar na chapa presidencial para que a família não perca seu capital político. Para o deputado, Michelle não se enquadraria nesse perfil.

Chapa afetaria disputas no RJ e SC

Uma eventual chapa Tarcísio-Flávio ao Planalto, avaliam caciques bolsonaristas, poderia ajudar a resolver disputas internas na direita por vagas ao Senado em 2026. A articulação teria efeito direito em dois estados principalmente: no Rio de Janeiro e em Santa Catarina.

Com Flávio candidato a vice-presidente, seria possível, por exemplo, lançar o vereador Carlos Bolsonaro (PL) como candidato ao Senado pelo Rio. Com isso, Carlos deixaria a disputa a senador em Santa Catarina, abrindo espaço para outros nomes do PL concorrerem no estado.

As conversas para uma possível chapa Tarcísio-Flávio ainda estão em estágio inicial e, por ora, enfrentam a resistência do próprio ex-presidente. Bolsonaro, como noticiou a coluna, decidiu colocar um freio nas articulações para lançar o governador paulista ao Planalto.