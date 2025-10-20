20/10/2025
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Para Bolsonaro, condenado, até festa. Para Lula, nem o adeus.

Escrito por Metrópoles
É no mínimo curioso pensar na diferença do tratamento judicial entre Lula e Bolsonaro.

Enquanto um se debate contra a justiça, se coloca como vítima, perseguido, após tentar um golpe de Estado e, contraditoriamente à sua narrativa de inocência, pede anistia pelos crimes cometidos – ganha o privilégio de uma festa de 15 anos para a filha com direito a uma lista de convidados, o seu adversário não conseguiu nem mesmo ir ao enterro do próprio irmão à época e jamais pediu anistia – pedia justiça.

O destino de Bolsonaro já foi selado pelo STF, após longo processo ao qual teve todos os direitos garantidos: ele foi con-de-na-do.

Afinal, como é isso? Vai ter papuda?

 

