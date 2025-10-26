Para governo, aspectos políticos foram superados em diálogo com os EUA

Kuala Lampur – O Secretário Executivo do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Fernando Elias Rosa, afirmou que aspectos políticos foram superados e não serão levados em conta na negociação sobre os Estados Unidos sobre o tarifaço. Ele conversou na manhã segunda-feira (26/10) na Malásia, noite de domingo (25/10) no Brasil, com o representante de comércio dos EUA (USTR), Jamieson Greer.

“Estamos avançando espetacularmente bem, estamos num cenário mais positivo. Isso se deve pelo compromisso político assumido pelo governo norte-americano, reforçado ontem novamente. Em poucas semanas deve haver um acordo. É preciso que ocorra a reversão da taxação imposta ao Brasil porque é baseada em motivos improcedentes”, disse Márcio Rosa em coletiva de imprensa.

O secretário fez referência às afirmações da Casa Branca de que o Brasil persegue politicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aliado do presidente Donald Trump, e também à suposta limitação das redes sociais. Esses temas foram citados pelo republicano ao impor a tarifa geral de 50% a produtos brasileiros.

Rosa afirmou que “há determinação política para que haja um acordo” e informou que, durante a reunião com Greer, ficou acordado que uma equipe de alto nível do governo vá a Washington para negociar. “Aspectos políticos não estão mais na mesa, aquilo que não poderia ter estado mesmo. Graças a isso estamos discutindo uma acordo comercial, e não de outra natureza”, finalizou.

O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, que também participou da reunião técnica com os EUA, afirmou que foi abordado um cronograma de reuniões para tratar das negociações de ambos os lados, foco nos setores mais afetados pelas tarifas. “Concordamos em trabalhar para construir um acordo nas próximas semanas”, reforçou.

Também participou da agenda o embaixador Audo Faleiro, assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial para Assuntos Internacionais. Ele acompanhou, junto com Vieira e Rosa, Lula e Trump no primeiro encontro dos presidentes, realizado no domingo durante a a 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

O encontro entre os auxiliares, que contou também com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessett, é tratado como o primeiro momento de negociação de fato, uma vez que a reunião entre Lula e Trump no domingo serviu mais para reestabelecer diálogo. De acordo com auxiliares que acompanharam a reunião entre os presidentes, eles conversaram sobre termos gerais, mas o norte-americano ouviu mais que falou.

O brasileiro pediu a suspensão das tarifas enquanto as negociações estão em curso, e também se ofereceu para mediar a crise dos EUA com a Venezuela. O chefe da Casa Branca demonstrou vontade de resolver a questão econômica.