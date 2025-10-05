Para quem a Globo vai produzir micronovelas?

05/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Ganhou destaque o anúncio da Globo sobre investimento em microdramas, formatos curtos e verticais voltados para o consumo em dispositivos móveis, um movimento já observado em outras plataformas, como o ReelShort.

Mas, afinal, esta iniciativa de inovação da empresa está endereçada para qual público?

Para o segmento tradicional das novelas, com certeza, não!

Aquele pessoal 50+ não utiliza necessariamente computador ou celular para ver novelas.

Logo se imaginar que a Globo está produzindo para o público mais jovem, que, na maioria, não vê novelas.

A escolha do cantor Gustavo Mioto e de Jade Picon para protagonizar essas primeiras micronovelas, revela que realmente a intenção é essa: fisgar os mais jovens que adoram internet, mas não acompanham novelas.

Será que vai dar certo?

De qualquer forma, colocar como protagonistas, personalidades com grande número de seguidores, já meio que garante um grande número de visualizações.

Em “Tudo por uma Segunda Chance”, Daniel Rangel viverá Lucas Trajano; Débora Ozório será Paula, e Jade Picon, a vilã Soraia. O roteiro é assinado por Rodrigo Lassance, e a direção é de Adriano Melo.

Na trama, o jovem empresário Lucas Trajano, herdeiro de uma das maiores fortunas de São Paulo, está prestes a se casar com sua namorada de infância, a doce designer Paula Magalhães, mas desperta a inveja da ardilosa Soraia, amiga de infância dos dois, que nutre uma paixão secreta por Lucas e está disposta a tudo para conquistar seu coração — e sua herança.

