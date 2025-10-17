Para tomar antes de dormir: chá ajuda a “limpar” a gordura no fígado

A gordura no fígado é um problema cada vez mais comum, que pode levar a complicações sérias se não for controlado. Além de manter hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e prática regular de exercícios, incluir certos chás na rotina pode trazer benefícios ao organismo.

Entre eles, o chá de alcachofra se destaca, ajudando a melhorar a função hepática e contribuindo para o bem-estar, especialmente quando consumido antes de dormir.

Segundo a nutricionista Laila Balbio, do Espaço Hi, em São Paulo, a alcachofra é rica em substâncias que auxiliam diretamente a saúde do fígado.

“A alcachofra, ou Cynara scolymus, contém cinarina, luteolina e ácidos fenólicos, compostos que estimulam a produção e a eliminação da bile, o que melhora a digestão das gorduras e favorece a desintoxicação hepática”, explica. Esses componentes têm efeito hepatoprotetor e lipotrópico, ou seja, ajudam o fígado a metabolizar melhor as gorduras e a reduzir o acúmulo hepático.

Laila cita estudos publicados no World Journal of Hepatology (2018) e no Phytotherapy Research (2020) que reforçam a ação positiva do extrato de alcachofra na melhora das enzimas do fígado e na redução do estresse oxidativo.

O que é gordura no fígado?

Popularmente chamada de gordura no fígado, a esteatose hepática acontece quando as células do órgão acumulam gordura em excesso.

acontece quando as células do órgão acumulam gordura em excesso. Nos estágios iniciais, a condição costuma ser silenciosa e não apresenta sintomas evidentes.

e não apresenta sintomas evidentes. À medida que progride, porém, podem surgir dores abdominais na parte superior direita do abdômen, cansaço, fraqueza, perda de apetite, aumento do fígado, inchaço na barriga, dor de cabeça frequente e dificuldade para perder peso .

. As principais causas estão relacionadas à obesidade, ao diabetes, ao colesterol alto e ao consumo excessivo de álcool.

estão relacionadas à obesidade, ao diabetes, ao colesterol alto e ao consumo excessivo de álcool. A doença é mais comum em mulheres sedentárias, já que o hormônio estrogênio favorece o acúmulo de gordura no fígado. Ainda assim, pessoas magras, que não bebem, e até crianças também podem desenvolver a condição.

A relação entre o fígado e o sono

Embora o chá de alcachofra não tenha efeito calmante direto como o de camomila ou valeriana, ele pode contribuir indiretamente para uma noite de sono mais tranquila.

“Quando o fígado funciona bem, há menos sobrecarga metabólica e sintomas como refluxo noturno e sensação de estufamento tendem a diminuir. Isso facilita o descanso e ajuda no equilíbrio do ciclo circadiano”, afirma Laila.

O nutricionista Ruan Almeida, que também atende em São Paulo, complementa que o chá pode trazer um leve efeito de relaxamento. “Por conter magnésio, ele pode ter um pequeno efeito de indução de bem-estar e contribuir com a melhora do sono”, acrescenta.

Outros benefícios

Além da ação sobre o fígado, a alcachofra é fonte de diversas vitaminas e minerais importantes. “Ela contém vitaminas A, C, E e do complexo B, além de cinarina, responsável por estimular a produção de bile. Também tem efeito diurético, ajudando a reduzir o inchaço”, diz Ruan.

Segundo ele, o consumo da hortaliça e de seu chá auxilia ainda na saciedade e na manutenção da glicemia, já que contém fibras. “É um ótimo aliado para quem sofre com digestão lenta, gastrite ou aquela sensação de ‘estômago alto’ após as refeições”, completa o nutricionista.

A alcachofra é uma excelente maneira de fortalecer a imunidade, pois ostenta vitamina C e antioxidantes

Como preparar a infusão

O preparo adequado faz diferença na hora de aproveitar os compostos ativos da planta. A nutricionista explica que o ideal é usar folhas secas, que concentram mais nutrientes.

“Basta ferver 200 ml de água, desligar o fogo e adicionar uma colher de chá das folhas. Tampe, deixe em infusão por cinco a sete minutos, coe e consuma”, orienta Laila.

Quem prefere um sabor mais suave pode combinar o chá de alcachofra com hortelã, gengibre ou limão, sem interferir nas propriedades da bebida.

Quem não deve beber o chá de alcachofra

Apesar dos benefícios, o consumo não é indicado para todos os públicos. Gestantes, lactantes e pessoas com obstrução biliar, cálculos na vesícula ou que usam anticoagulantes devem evitar o chá, a menos que haja liberação médica. “O uso em excesso pode causar cólicas, náuseas ou queda de pressão”, alerta Laila.

O chá também não deve ser usado por crianças pequenas nem por idosos com pressão alta ou doenças cardíacas. “É uma bebida natural e benéfica, mas deve ser incluída na rotina com moderação e orientação profissional”, conclui Ruan.

