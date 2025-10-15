Para tomar antes de dormir: chá relaxa e melhora a flora intestinal

Manter a flora intestinal saudável é essencial para o bom funcionamento do corpo. Quando o intestino está equilibrado, a absorção de nutrientes melhora e até a saúde mental é beneficiada. Da mesma forma, uma boa noite de sono é fundamental para o bem-estar. O chá de hortelã pode ser um aliado nessa combinação, ajudando na digestão e promovendo relaxamento antes de dormir.

A nutricionista Érica de Souza Teixeira Colella Ferrari, supervisora do Hospital Alvorada Moema, em Brasília, explica que a bebida pode contribuir para o equilíbrio da microbiota intestinal por conter substâncias com ação antimicrobiana e anti-inflamatória.

“Os compostos dos óleos essenciais da hortelã modulam o crescimento bacteriano e reduzem a fermentação excessiva, ajudando a manter o equilíbrio entre as bactérias benéficas e as patogênicas”, diz.

Entre as substâncias mais importantes da hortelã estão o mentol e a mentona, que relaxam a musculatura do trato gastrointestinal e ajudam a aliviar cólicas, gases e a sensação de inchaço.

“Também há flavonoides como eriocitrina e luteolina, e ácidos fenólicos, como o rosmarínico e o caféico, que estimulam a secreção biliar e a produção de enzimas digestivas, favorecendo a digestão de gorduras”, destaca Érica.

Segundo a nutricionista, essas substâncias atuam de forma sinérgica, melhorando a motilidade intestinal e reduzindo desconfortos, especialmente em quem sofre com síndrome do intestino irritável.

Relaxamento e sono de qualidade

A hortelã também pode contribuir para noites de sono mais tranquilas, especialmente quando consumida à noite. “Os compostos voláteis, principalmente o mentol, atuam sobre receptores do sistema nervoso central e promovem leve efeito sedativo e ansiolítico natural”, afirma Érica.

Ela explica que o aroma e os óleos essenciais estimulam a produção de neurotransmissores como a serotonina, que ajuda a regular o ciclo sono-vigília. Além disso, ao favorecer o conforto digestivo, o chá evita desconfortos gastrointestinais noturnos, o que indiretamente contribui para um sono mais reparador.

O chá de hortelã é rico em mentol, ativo que ajuda no trato gastrointestinal

Como preparar chá de hortelã e quanto consumir

De acordo com a nutricionista Mariana Rubio, da Clínica Doctor Puro, em São Paulo, para aproveitar os benefícios do chá, o ideal é consumir de uma a três xícaras por dia, preferencialmente após as refeições.

“Ferva 200 ml de água, adicione uma colher de sopa de folhas frescas ou uma colher de chá de folhas secas, tampe e deixe em infusão por cinco a dez minutos. Depois, é só coar e consumir, de preferência sem adoçar”, orienta.

Ela alerta, porém, que o excesso pode causar desconforto gástrico em pessoas mais sensíveis. O equilíbrio, segundo as especialistas, é sempre o mais importante para evitar efeitos indesejados.

Cuidados e contraindicações

Embora o chá seja considerado seguro para a maioria das pessoas, há casos em que o consumo deve ser evitado. Quem tem refluxo gastroesofágico deve ter cautela, já que a hortelã pode relaxar o esfíncter esofágico e agravar os sintomas.

“Pessoas com cálculos biliares, alergia à planta ou gestantes também devem buscar orientação médica antes de consumir com frequência”, recomenda Mariana.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!