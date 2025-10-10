10/10/2025
Para Virginia? Comemoração de Vini Jr. após gol viraliza na web

Em meio às recentes polêmicas com Virginia Fonseca, Vini Jr. marcou um gol nesta sexta-feira (10/10) no Amistoso da Seleção Brasileira contra a Coréia do Sul e a comemoração dele no lance chamou a atenção da web. O atacante celebrou mandando um beijo e apontando para a câmera.

A comemoração do gol viralizou nas redes sociais rapidamente com os fãs acreditando que o beijo seria para Virginia. Na quarta-feira (8/10), o jogador fez um pedido de desculpas público à influenciadora, com quem estava vivendo um affair, após prints de conversas dele com outras mulheres serem divulgados na web.

Veja a comemoração do jogador

GOL DO VINI MALVADEZA 🔥

É o quinto do Brasil! Vini Jr. amplia a goleada da Seleção! E mais um belo gol! Que passe do Matheus Cunha 🤯

Tá dando gosto de ver, hein?! 🇰🇷 0 x 5 🇧🇷

O baile tá ao vivo na Globo 📺: https://t.co/wISiOuyeUs#FutebolNaGlobo #AmistososDaSeleção pic.twitter.com/OOx5LHLf7O

— TV Globo 📺 (@tvglobo) October 10, 2025

Relembre a polêmica

Apontado como affair de Virginia Fonseca, Vinicius Jr. se envolveu em uma polêmica no começo da semana. O jogador do Real Madrid teria trocado mensagens com a modelo brasileira Day Magalhães, que mora na Itália.

Vini Jr. e Virginia Fonseca romperam o romance após exposed de conversas do jogador com outras mulheres

Vini Jr. fala pela primeira vez sobre romance com Virginia Fonseca

Instagram/Reprodução2 de 6

Vini Jr e Virgínia viviam romance

Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images; Reprodução/ Instagram @virginia3 de 6

Vini Jr. e Virginia Fonseca romperam o romance após exposed de conversas do jogador com outras mulheres

Instagram/Reprodução 4 de 6

5 de 6

Anna Carolina, Vini Jr. e Virginia

6 de 6

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Internet.

As conversas foram divulgadas pelo portal LeoDias e mostram interações recentes enquanto o jogador estava em viagem pela Coreia do Sul.

O contato entre Vinicius e Day teria começado há alguns meses e se mantido ativo desde maio e os prints viralizaram após Vini Jr. compartilhar um vídeo ao lado de Virginia nas redes sociais. O vídeo foi o primeiro publicado pelo craque ao lado de Virginia.

Após a repercussão, o jogador pediu desculpas publicamente para Virginia. “Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir”, escreveu o jogador.

“A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes (…). Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, complementou ele.

