paralamas-do-sucesso-celebra-40-anos-de-estrada-no-estilo-brasil

O som que embalou gerações vai ecoar em Brasília. No dia 21 de novembro, Os Paralamas do Sucesso se apresentam no Centro de Convenções Ulysses Guimarães com a turnê Celebrando 40 anos de Clássicos, acompanhados por Dado Villa-Lobos. O show faz parte do Festival Estilo Brasil, realizado pelo Metrópoles com produção da Oh! Artes, e promete uma noite de pura memória afetiva e energia.

Formada em 1983, a banda de Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone é um dos pilares do rock nacional. Misturando reggae, ska, pop e MPB, Os Paralamas construíram um repertório que atravessa décadas com hits como “Alagados”, “Meu Erro”, “Uma Brasileira” e “Lanterna dos Afogados”. Ao longo dos anos, a banda transformou a irreverência juvenil em maturidade artística sem perder o vigor.

A celebração dos 40 anos não é apenas uma retrospectiva, mas também um olhar para o presente. Em entrevistas recentes, Herbert destacou o entusiasmo de ver o público se renovar:

“É incrível ver a Geração Z cantar as mesmas músicas que marcaram a nossa juventude. Isso mostra que a banda segue viva e comunicando com força.”

Com quatro décadas de estrada, 29 álbuns lançados e uma trajetória de superação, os Paralamas reafirmam que o tempo não diminui o poder do rock — apenas o aprofunda, especialmente ao vivo.

O show em Brasília deve combinar a pegada roqueira de sempre com arranjos atualizados e homenagens a parceiros e influências da banda. Dado Villa-Lobos, ex-Legião Urbana, soma-se à celebração, resgatando o espírito da geração 80 que marcou a música brasileira com autenticidade e poesia.

O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa-Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital