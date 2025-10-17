17/10/2025
Universo POP
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

Paralamas do Sucesso faz show no Estilo Brasil, em novembro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
paralamas-do-sucesso-faz-show-no-estilo-brasil,-em-novembro

Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone estão celebrando 40 anos de carreira com a turnê “Paralamas Clássicos”, que inclui  performances por todo o Brasil. E Brasília não poderia ficar de fora. Os Paralamas do Sucesso tem show confirmado no dia 21 de novembro, no Festival Estilo Brasil. E a apresentação promete ser ainda mais especial, com a participação do amigo de longa data, Dado Villa-Lobos.

Com uma mistura inconfundível de rock, reggae e ska, os Paralamas são reconhecidos por suas performances cheias de energia e capacidade de emocionar plateias de todas as gerações. A banda também é lembrada pela contribuição decisiva para a consolidação do rock no país e para a construção de uma identidade musical nacional.

Para a turnê, que já passou por diversas cidades, com shows em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte, o trio selecionou 33 faixas que marcaram a história da banda.

O repertório revisita sucessos desde o álbum de estreia, “Cinema Mudo” (1983), até o trabalho mais recente, “Sinais do Sim” (2017). Os fãs podem esperar uma noite histórica, com sucessos atemporais como “Alagados”, “Meu Erro”, “Aonde Quer Que Eu Vá”, “Ela Disse Adeus”, “Vital”, “Lanterna dos Afogados” e “Óculos”.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Compre seu ingresso

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost