paralamas-do-sucesso-faz-show-no-estilo-brasil,-em-novembro

Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone estão celebrando 40 anos de carreira com a turnê “Paralamas Clássicos”, que inclui performances por todo o Brasil. E Brasília não poderia ficar de fora. Os Paralamas do Sucesso tem show confirmado no dia 21 de novembro, no Festival Estilo Brasil. E a apresentação promete ser ainda mais especial, com a participação do amigo de longa data, Dado Villa-Lobos.

Com uma mistura inconfundível de rock, reggae e ska, os Paralamas são reconhecidos por suas performances cheias de energia e capacidade de emocionar plateias de todas as gerações. A banda também é lembrada pela contribuição decisiva para a consolidação do rock no país e para a construção de uma identidade musical nacional.

Para a turnê, que já passou por diversas cidades, com shows em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte, o trio selecionou 33 faixas que marcaram a história da banda.

O repertório revisita sucessos desde o álbum de estreia, “Cinema Mudo” (1983), até o trabalho mais recente, “Sinais do Sim” (2017). Os fãs podem esperar uma noite histórica, com sucessos atemporais como “Alagados”, “Meu Erro”, “Aonde Quer Que Eu Vá”, “Ela Disse Adeus”, “Vital”, “Lanterna dos Afogados” e “Óculos”.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Compre seu ingresso

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital