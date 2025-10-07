Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central

A Paramount, recentemente adquirida pela Skydance Media, anunciou que encerrará a transmissão de seis de seus canais lineares no Brasil. Entre os afetados estão MTV, MTV Live, Nickelodeon, Nick Jr, Comedy Central e Paramount. A medida passa a valer a partir de 31 de dezembro de 2025.

Operadoras de TV por assinatura já estão sendo notificadas sobre o fim dos canais. A decisão faz parte da estratégia da Paramount de concentrar seu conteúdo em plataformas próprias, como o Paramount+ e a Pluto TV, adotando o modelo direto ao consumidor (D2C), sem intermediários.

Fontes indicam que a redução na receita publicitária e a queda no número de assinantes de TV paga foram fatores decisivos para a mudança. Além disso, os altos custos do SeAC (Serviço de Acesso Condicionado) também influenciaram a decisão.

Apesar do fim dos canais lineares, os direitos esportivos da Paramount, incluindo a transmissão de campeonatos como a Libertadores, permanecerão válidos. A empresa pretende unificar o Paramount+ e a Pluto TV até 2026, buscando fortalecer sua plataforma de streaming frente a concorrentes como a Netflix.

Essa reestruturação faz parte de mudanças mais amplas prometidas após a aquisição da Paramount pela Skydance Media em agosto de 2025, em um negócio avaliado em US$ 8 bilhões. A nova gestão, liderada por David Ellison, pretende transformar a companhia em uma Big Tech e modernizar sua atuação no entretenimento.