28/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista

Paramount anuncia mil demissões e prepara mais cortes: “Será doloroso”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
paramount-anuncia-mil-demissoes-e-prepara-mais-cortes:-“sera-doloroso”

A Paramount Skydance Corp., multinacional norte-americana de mídia e entretenimento que inclui o estúdio de cinema Paramount Pictures e o serviço de streaming Paramount+, anunciou uma nova rodada de demissões a partir de quarta-feira (29/10).

Inicialmente, de acordo com a companhia, mil funcionários e colaboradores devem perder seus empregos. Uma segunda rodada de cortes deve ocorrer futuramente, mas a empresa ainda não confirma as datas.

Leia também

“Processo doloroso”

A Paramount Skydance é uma empresa formada a partir da fusão entre a Paramount Global e a Skydance Media, concluída em agosto deste ano. A administração da companhia afirma que o objetivo neste momento é cortar custos e reestruturar os negócios.

“Não queremos ser uma empresa que faz demissões a cada trimestre”, disse o presidente da Paramount, Jeff Shell, em entrevista coletiva após a fusão. “Vai ser um processo doloroso, mas é necessário agora”, completou.

A Paramount também opera canais de TV, como o Paramount Network, e o serviço de streaming gratuito Pluto TV.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost