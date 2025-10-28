Paramount anuncia mil demissões e prepara mais cortes: “Será doloroso”

A Paramount Skydance Corp., multinacional norte-americana de mídia e entretenimento que inclui o estúdio de cinema Paramount Pictures e o serviço de streaming Paramount+, anunciou uma nova rodada de demissões a partir de quarta-feira (29/10).

Inicialmente, de acordo com a companhia, mil funcionários e colaboradores devem perder seus empregos. Uma segunda rodada de cortes deve ocorrer futuramente, mas a empresa ainda não confirma as datas.

“Processo doloroso”

A Paramount Skydance é uma empresa formada a partir da fusão entre a Paramount Global e a Skydance Media, concluída em agosto deste ano. A administração da companhia afirma que o objetivo neste momento é cortar custos e reestruturar os negócios.

“Não queremos ser uma empresa que faz demissões a cada trimestre”, disse o presidente da Paramount, Jeff Shell, em entrevista coletiva após a fusão. “Vai ser um processo doloroso, mas é necessário agora”, completou.

A Paramount também opera canais de TV, como o Paramount Network, e o serviço de streaming gratuito Pluto TV.