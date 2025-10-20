Paraná registra primeira morte por metanol com caso em Foz do Iguaçu

A Secretaria de Saúde do Paraná informou, nesta segunda-feira (20/10), o primeiro óbito por intoxicação por metanol após o consumo de bebida alcoólica. Segundo o órgão, a vítima é um homem de 55 anos, residente em Foz do Iguaçu.

Ele deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na última terça-feira (14/10), apresentando dores abdominais, e relatou ter consumido bebida alcoólica no dia anterior.

Segundo a secretaria, o homem possuía doenças crônicas e comorbidades e faleceu enquanto ainda estava internado na UPA. Foi realizada a coleta de material para exame laboratorial, que resultou positivo para metanol.

Leia também

“Considerando os critérios clínicos, epidemiológicos e laboratoriais, este caso é a primeira morte confirmada no estado”, informou o órgão.

Outra morte, de um homem de 47 anos encontrado dentro de casa, é investigada como possível intoxicação por metanol.

Notificações

O Paraná já registrou 22 notificações de intoxicação por metanol, sendo cinco casos confirmados e um óbito. Cerca de 14 casos foram descartados, enquanto dois ainda seguem sob investigação — um em Foz do Iguaçu e outro em Curitiba.

Na última sexta-feira (17/10), o estado recebeu 424 ampolas de etanol farmacêutico, adquiridas pelo governo do estado. O medicamento é utilizado como antídoto nos casos de intoxicação por metanol.