14/10/2025
Paratleta acreano Wendell Barbosa mira tricampeonato mundial de Jiu-Jítsu em Abu Dhabi

O objetivo do atleta é conquistar o tricampeonato no jiu-jítsu adaptado

O paratleta acreano Wendell Barbosa retorna ao cenário internacional do esporte para disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O objetivo do atleta é conquistar o tricampeonato na modalidade, reafirmando seu nome entre os principais destaques do jiu-jítsu adaptado no país.

Em suas redes sociais, Wendell expressou a emoção de representar o Acre fora do Brasil: “Levar a bandeira do Acre para o mundo é uma honra enorme. Cada treino e cada esforço me trouxeram até aqui”, declarou o paratleta, destacando o momento especial da carreira.

O objetivo do atleta é conquistar o tricampeonato no jiu-jítsu adaptado/Foto: Reprodução

Com a competição marcada para daqui a cerca de um mês, Wendell intensifica sua preparação, que combina treinos físicos e técnicos. A viagem e participação no mundial contam com apoio de parceiros locais, incluindo o governo do estado e membros da bancada acreana, que colaboram para viabilizar a participação do atleta.

Motivado pelo incentivo da população, Wendell ressaltou a força que recebe dos conterrâneos: “A energia e o carinho do povo acreano me impulsionam a seguir firme. Vamos juntos representar o nosso estado e o Brasil nesse desafio”, concluiu o paratleta.

