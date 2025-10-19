Parceria entre Mazinho e Meire Serafim garante fortalecimento da Secretaria de Meio Ambiente em Sena

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sena Madureira recebeu um importante reforço em sua estrutura com a chegada de novos equipamentos, resultado direto de uma articulação conjunta entre o então prefeito Mazinho Serafim, a deputada federal Meire Serafim e o secretário municipal da pasta à época, Juza Bispo. O investimento é fruto da adesão do município ao programa “União com os Municípios”, do Ministério do Meio Ambiente, formalizada ainda em 2023, durante reunião em Brasília com representantes do Governo Federal.

Entre os equipamentos recebidos estão uma caminhonete, uma motocicleta, um drone e mobiliários completos, como mesas, cadeiras e armários, que passam a integrar o patrimônio público municipal. A entrega representa um salto na capacidade operacional da secretaria, que agora dispõe de estrutura adequada para reforçar ações de fiscalização, preservação e educação ambiental.

Segundo Juza Bispo, que esteve à frente da secretaria durante o período de elaboração e adesão ao programa, o resultado coroa um trabalho técnico e articulado que teve o apoio total da gestão municipal e da bancada federal. “As secretarias de meio ambiente dos municípios pequenos enfrentam muitas limitações estruturais. Quando identificamos essa oportunidade no Ministério, abraçamos a causa e apresentamos o projeto dentro de todas as exigências técnicas. Graças a Deus, hoje vemos os frutos desse esforço chegando e fortalecendo o trabalho ambiental de Sena Madureira”, ressaltou.

O ex-gestor destacou ainda o papel decisivo da parceria institucional para que o projeto fosse viabilizado. “Contamos com o apoio irrestrito do prefeito Mazinho Serafim e da deputada Meire Serafim. Foi um esforço coletivo que envolveu várias secretarias e que agora se transforma em benefícios concretos para a cidade. Esse fortalecimento da estrutura é fundamental para que o município avance na execução de políticas ambientais mais eficazes e duradouras”, afirmou.

Para Juza, a chegada dos novos equipamentos representa não apenas uma conquista pontual, mas um passo importante rumo a uma política ambiental permanente e estruturada. “O meio ambiente é uma área que conversa com todas as outras — educação, saúde, infraestrutura. Deixamos nossa contribuição plantada e esperamos que esse trabalho continue crescendo, em benefício da população e do futuro de Sena Madureira”, concluiu.

Confira mais imagens: