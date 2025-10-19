19/10/2025
Parceria entre Mazinho e Meire Serafim garante fortalecimento da Secretaria de Meio Ambiente em Sena

O investimento é fruto da adesão do município ao programa “União com os Municípios”, do Ministério do Meio Ambiente,

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sena Madureira recebeu um importante reforço em sua estrutura com a chegada de novos equipamentos, resultado direto de uma articulação conjunta entre o então prefeito Mazinho Serafim, a deputada federal Meire Serafim e o secretário municipal da pasta à época, Juza Bispo. O investimento é fruto da adesão do município ao programa “União com os Municípios”, do Ministério do Meio Ambiente, formalizada ainda em 2023, durante reunião em Brasília com representantes do Governo Federal.

Mazinho e Meire Serafim estiveram em Brasília para garantir os recursos/Foto: Reprodução

Entre os equipamentos recebidos estão uma caminhonete, uma motocicleta, um drone e mobiliários completos, como mesas, cadeiras e armários, que passam a integrar o patrimônio público municipal. A entrega representa um salto na capacidade operacional da secretaria, que agora dispõe de estrutura adequada para reforçar ações de fiscalização, preservação e educação ambiental.

Segundo Juza Bispo, que esteve à frente da secretaria durante o período de elaboração e adesão ao programa, o resultado coroa um trabalho técnico e articulado que teve o apoio total da gestão municipal e da bancada federal. “As secretarias de meio ambiente dos municípios pequenos enfrentam muitas limitações estruturais. Quando identificamos essa oportunidade no Ministério, abraçamos a causa e apresentamos o projeto dentro de todas as exigências técnicas. Graças a Deus, hoje vemos os frutos desse esforço chegando e fortalecendo o trabalho ambiental de Sena Madureira”, ressaltou.

O ex-gestor destacou ainda o papel decisivo da parceria institucional para que o projeto fosse viabilizado. “Contamos com o apoio irrestrito do prefeito Mazinho Serafim e da deputada Meire Serafim. Foi um esforço coletivo que envolveu várias secretarias e que agora se transforma em benefícios concretos para a cidade. Esse fortalecimento da estrutura é fundamental para que o município avance na execução de políticas ambientais mais eficazes e duradouras”, afirmou.

Para Juza, a chegada dos novos equipamentos representa não apenas uma conquista pontual, mas um passo importante rumo a uma política ambiental permanente e estruturada. “O meio ambiente é uma área que conversa com todas as outras — educação, saúde, infraestrutura. Deixamos nossa contribuição plantada e esperamos que esse trabalho continue crescendo, em benefício da população e do futuro de Sena Madureira”, concluiu.
Confira mais imagens:

