“Parece que apanhei”: Zé Felipe desabafa sobre dores no corpo após treinar com Ana Castela

O cantor Zé Felipe divertiu os fãs na noite desta quarta-feira (15/10) ao revelar como está lidando com a nova rotina de treinos com seu novo affair, a cantora Ana Castela.

“Voltei pra academia e tô doído, viu? Parece que apanhei!”, brincou o sertanejo, divertindo os fãs.

Ana Castela e Zé Felipe Foto/Instagram/ Poliana Rocha posta foto de Ana e Zé Felipe Foto/Instagram Zé Felipe e Ana Castela treinando juntos Reprodução / Instagram

Além disso, Zé Felipe mostrou que está aproveitando momentos em família e atualizou os seguidores sobre sua rotina. O cantor contou que passou a noite com os filhos, planejando um jantar e um filme juntos. “As crianças estão aqui comigo, vamos jantar e assistir a um filme. Boa noite pra todo mundo, Deus abençoe”, disse.

No Dia dos Pais, Zé compartilhou um carrossel com fotos de seus três filhos. O filho de Leonardo compartilhou uma sequência de fotos ao lado de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 1 aninho e escreveu: “A vida é mais colorida com vocês. Papai ama muito. Por toda vida. Feliz dia das Crianças.”