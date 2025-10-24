“parece-que-ele-estava-me-preparando-pra-isso”,-diz-li-martins-sobre-morte-de-jp-mantovani

24/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Durante entrevista ao PodDelas, nesta quinta-feira (23/10), Li Martins emocionou ao compartilhar como tem sido sua vida após a morte do marido, JP Mantovani. A cantora contou que, embora enfrente momentos de fragilidade, tem aprendido a respeitar o próprio tempo e enxergar sentido nas coincidências que marcaram seu recomeço. Segundo a cantora, algumas situações recentes a fizeram acreditar que o marido a preparou, de alguma forma, para seguir em frente.

Li Martins explicou que tem buscado encontrar equilíbrio emocional após a perda repentina de JP Mantovani. “Eu acho que dá pra não surtar. Eu tenho, sim, meus momentos de surto, sim. Tenho meus momentos em que não quero falar com ninguém, quero chorar… Mas também tenho aprendido a respeitar esse momento e me permitir viver isso”, confessou a cantora.

Reprodução: Instagram/Youtube PodDelas
Emocionada, Li Martins detalha momento em que soube da morte de JP MantovaniReprodução: Instagram/Youtube PodDelas
Reprodução: Instagram
Lí Martins abre o coração sobre a filha e o recomeço após a perda de JP MantovaniReprodução: Instagram
Reprodução/Instagram @limartinsoficial
Lí Marttins reflete após morte de JPReprodução/Instagram @limartinsoficial

A cantora contou que decidiu dar uma pausa na carreira e se dedicar a entender e dar continuidade aos projetos que o marido administrava. “Por isso eu decidi dar essa pausa e retomar, entender como funcionava tudo o que meu marido cuidava para poder dar continuidade também”, explicou. Segundo ela, esse período tem sido uma jornada de autoconhecimento e amadurecimento.

A artista relembrou um episódio que a marcou profundamente. Pouco antes de morrer, JP pediu que ela participasse de uma reunião de negócios, algo que não era comum. “Teve uma reunião que ele falou: ‘Eu quero que você participe’. Fui encontrar com um amigo dele, que ele dizia que ia ajudar a gente. Na época, não entendi muito bem como ele ia ajudar”, recordou.

Meses depois, Li descobriu que esse mesmo amigo, chamado Lauro, seria essencial em sua nova fase. “Cinco meses depois surgiu um trabalho para uma empresa de cosméticos, e eu não sabia que era a mesma pessoa com quem ele falava. Eu escutava ele dizendo: ‘É mais a cara dela, é mais a cara dela’. Foi quando eu conheci o Lauro, que hoje tá comigo, me ajudando nesse 360, não só com o luto, mas com questões burocráticas que eu não fazia a menor ideia”, revelou.

Ao encerrar o relato, Li Martins refletiu sobre como tudo parece ter sido conduzido por um propósito maior. “Tudo isso parece que já estava num andamento, num processo, que parece que meu marido já estava me puxando para isso. Me reconectar com a minha essência, aprender coisas novas, cuidar de mim. Acho que ele me preparou para esse novo ciclo”, disse, emocionada.

