12/10/2025
Parte do aeroporto de Brasília ficará sem energia nesta 2ª (13/10)

Escrito por Metrópoles
parte-do-aeroporto-de-brasilia-ficara-sem-energia-nesta-2a-(13/10)

Uma parte do Aeroporto Internacional de Brasília terá o fornecimento de energia suspenso, das 10h às 16h, nesta segunda-feira (13/10).

De acordo com a Neoenergia, a interrupção temporária afetará o setor de abastecimento do aeroporto. O terminal de passageiros, no entanto, não terá o funcionamento prejudicado.

Segundo a companhia, a suspensão é para que sejam realizados serviços de manutenção na rede elétrica do local.

Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, desde que seja utilizado um aparelho adaptado.

