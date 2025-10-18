Parte do backstage desaba durante show de Vintage Culture em Porto Velho

Durante o evento realizado neste sábado (18) em Porto Velho (RO), parte do piso do backstage da festa que teria como atração principal o DJ Vintage Culture cedeu, gerando preocupação entre o público presente. Apesar do susto, a produção do evento, Deep Soul, informou por meio das redes sociais que ninguém ficou ferido.

Em nota divulgada nos stories oficiais, a organização lamentou o ocorrido e comunicou que todos os clientes que adquiriram ingressos para os setores backstage e camarote premium serão parcialmente ressarcidos. A equipe também destacou que o problema foi isolado e rapidamente controlado, garantindo a segurança do público.

O incidente aconteceu no momento de maior movimentação no camarote, durante a chegada de Vintage Culture ao local. Parte da estrutura não suportou o peso e acabou cedendo repentinamente, provocando correria e momentos de pânico entre os presentes. Brigadistas e equipes médicas prestaram os primeiros socorros ainda no local, atendendo pessoas que tiveram ferimentos leves e crises de nervosismo.

Após o incidente, o palco principal chegou a ser reativado, mas o público relatou que o artista Vintage Culture não chegou a se apresentar. Até o momento, a produção não confirmou se o show será remarcado ou se haverá novo ressarcimento aos fãs que aguardavam a atração principal da noite.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e interditou imediatamente a área afetada, para evitar novos acidentes. A corporação informou que uma perícia técnica será realizada para apurar as causas do desabamento. Vídeos registrados por participantes mostram o momento em que o piso cede, gerando tumulto e gritos entre o público.