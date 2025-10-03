03/10/2025
Participante de A Fazenda sofre ataques racistas; equipe toma medidas

Carol Lekker, participante do reality show A Fazenda 17, da Record, tem sido alvo de discursos de ódio e ataques racistas em suas redes sociais.

A equipe da Miss Bumbum se manifestou com exclusividade em nota enviada a este colunista do Metrópoles. Eles estão em busca de identificar e responsabilizar os autores das ofensas, e, por isso, tomarão medidas judiciais.

Entre as mensagens recebidas por Carol, das quais esta coluna teve acesso, a modelo e empresária é chamada de “macaca”.

Veja o que diz a nota da equipe de Carol Lekker:

“A modelo e empresária Carol Lekker, participante do reality A Fazenda 17, vem sendo alvo de ataques racistas em suas redes sociais. Mensagens de cunho discriminatório, que circulam em perfis e grupos virtuais, ultrapassam qualquer limite de opinião e configuram crime de racismo, previsto na legislação brasileira.

De acordo com Cacau Oliver, assessor de imprensa de Carol Lekker, já estão sendo adotadas medidas jurídicas para identificar e responsabilizar todos os autores das ofensas. “Não se trata apenas de perfis anônimos na internet. Vamos acionar a Justiça para que cada pessoa que praticou esse crime seja identificada e responsabilizada conforme a lei”, afirmou.

A assessoria reforça que não serão toleradas condutas criminosas que atentem contra a dignidade da participante. O combate ao racismo é uma luta coletiva, e dar visibilidade a episódios como este é essencial para que tais práticas sejam denunciadas, investigadas e punidas”.

A Miss Bumbum está participando de A Fazenda 17

Carol Lekker e Matheus Martins

Rayane Figliuzzi e Carol Lekker: peoas trocaram farpas nesta terça (19/9)

Carol Lekker entrou no reality da Record como “infiltrada”, mas ganhou a chance, após decisão do público de permanecer no programa e disputar o prêmio. Ela teve atritos com Rayane Figliuzzi, namorada de Belo. Natural de Juiz de Fora (MG), Carol tem 28 anos. Atualmente, ela vive em Barcelona, na Espanha.

