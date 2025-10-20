participante-de-reality-show-em-portugal-perde-o-controle-e-estapeia-colega-no-rosto

Na madrugada desta segunda-feira (20/10), a casa de “Secret Story”, reality show da TVI, de Portugal, foi cenário de uma confusão, quando a participante Vera Saramaga perdeu a paciência e agrediu fisicamente o colega Dylan Fonte durante uma discussão acalorada.
De acordo com informações do portal MAGG, a crise teve início após o rapaz fazer comentários desrespeitosos sobre a família de outra residente, Liliana. Ao tentar intervir, a mulher bateu de frente e perdeu o controle. “Você pode ter falhado em muitas coisas, mas certamente sua mãe nunca te abandonou”, afirmou.
Veja as fotos
Leia Também
A tensão aumentou consideravelmente quando o rapaz começou a mencionar as filhas da colega de confinamento, declarando que diria o que bem entendesse, sem restrições. Foi então que ela perdeu a compostura e atacou Dylan com vários tapas no rosto, gritando: “Pelas minhas filhas, ninguém mais vai pronunciar o nome delas! Posso ser eliminada, mas espero por vocês dois lá fora!”, disparou.
A reação extrema de Vera, que demonstrou estar ciente das possíveis consequências, provocou opiniões divididas entre os telespectadores. Embora a violência física represente uma clara violação do regulamento, uma onda de solidariedade à participante ganhou força nas plataformas digitais.
Uma participante do reality show português Casa dos Segredos (Secret Story) AGREDIU um rapaz após ele ter falado mal de suas filhas.
“Pelas minhas filhas… Você não vai voltar a falar o nome delas… Posso até ser expulsa, mas eu te espero lá fora!” pic.twitter.com/pUJYLZBHwi
— POPTime (@siteptbr) October 20, 2025