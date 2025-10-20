20/10/2025
Participante de reality show em Portugal perde o controle e estapeia colega no rosto

Na madrugada desta segunda-feira (20/10), a casa de “Secret Story”, reality show da TVI, de Portugal, foi cenário de uma confusão, quando a participante Vera Saramaga perdeu a paciência e agrediu fisicamente o colega Dylan Fonte durante uma discussão acalorada.

De acordo com informações do portal MAGG, a crise teve início após o rapaz fazer comentários desrespeitosos sobre a família de outra residente, Liliana. Ao tentar intervir, a mulher bateu de frente e perdeu o controle. “Você pode ter falhado em muitas coisas, mas certamente sua mãe nunca te abandonou”, afirmou.

A tensão aumentou consideravelmente quando o rapaz começou a mencionar as filhas da colega de confinamento, declarando que diria o que bem entendesse, sem restrições. Foi então que ela perdeu a compostura e atacou Dylan com vários tapas no rosto, gritando: “Pelas minhas filhas, ninguém mais vai pronunciar o nome delas! Posso ser eliminada, mas espero por vocês dois lá fora!”, disparou.

A reação extrema de Vera, que demonstrou estar ciente das possíveis consequências, provocou opiniões divididas entre os telespectadores. Embora a violência física represente uma clara violação do regulamento, uma onda de solidariedade à participante ganhou força nas plataformas digitais.

