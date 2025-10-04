Participante rouba a cena no “Casamento às Cegas” e vira comentarista do reality

Maria Luiza Bruffato entrou no “Casamento às Cegas 50+” com a proposta de casar, mas acabou conquistando um papel inesperado: o de comentarista do reality show da Netflix. Ao portal LeoDias, a empresária contou como foi se tornar uma espécie de guia para os espectadores após se destacar por suas opiniões sinceras e por uma leitura perspicaz dos acontecimentos.

Apesar de não sair do programa com uma aliança no dedo, Maria Luiza contou que transformou a decepção em uma grande oportunidade: “Foi incrivelmente gratificante. Afinal de contas eu tive que rapidamente transformar a decepção de não ter me identificado com nenhum dos perfis masculinos, para agregar e me divertir dentro do experimento”, explicou.

Bruffato contou que o convite para narrar os acontecimentos surgiu de forma natural: “É da minha natureza ser opinativa, a família toda já sabe disso. Conforme a dinâmica das cabines e do lounge ia seguindo, percebi que estava exercendo essa função, como faço na minha vida mesmo”, ela contou que adora analisar e dar seus palpites e viu a possibilidade de explorar essa faceta no programa.

Maria Luiza também revelou que mesmo fora da competição direta depois da fase das cabines, conseguiu acompanhar os acontecimentos: “Eu fui convidada pra gravar mais algumas cenas com as noivas que estavam já no flat em São Paulo. E neste momento eu era atualizada das informações e na hora que me contavam eu já gravava e já dava as minhas opiniões”, ela revelou os bastidores.

Sobre a vida pós-“Casamento”, Maria Luiza confessa que surgiram convites para apresentar eventos, mas ainda nada ligado diretamente à Netflix, como uma próxima temporada do programa. Mesmo assim, ela já enxerga a possibilidade de investir em uma carreira nova e já conta com 50 mil seguidores no Instagram: “Já vejo como possível um plano B de carreira na área da comunicação”, garantiu.

Por fim, Maria contou que amizade entre os participantes segue firme: “A grande maioria mantém contato sadio, homens e mulheres. Temos grupos de WhatsApp específicos, alguns só de mulheres, outros só de homens, e grupos mistos para eventos ou baladas. Tudo muito natural e devido às nossas idades, temos maturidade suficiente pra entender que o que está rolando é uma baita amizade”, a empresária finalizou.