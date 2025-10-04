04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Participante rouba a cena no “Casamento às Cegas” e vira comentarista do reality

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
participante-rouba-a-cena-no-“casamento-as-cegas”-e-vira-comentarista-do-reality

Maria Luiza Bruffato entrou no “Casamento às Cegas 50+” com a proposta de casar, mas acabou conquistando um papel inesperado: o de comentarista do reality show da Netflix. Ao portal LeoDias, a empresária contou como foi se tornar uma espécie de guia para os espectadores após se destacar por suas opiniões sinceras e por uma leitura perspicaz dos acontecimentos.

Apesar de não sair do programa com uma aliança no dedo, Maria Luiza contou que transformou a decepção em uma grande oportunidade: “Foi incrivelmente gratificante. Afinal de contas eu tive que rapidamente transformar a decepção de não ter me identificado com nenhum dos perfis masculinos, para agregar e me divertir dentro do experimento”, explicou.

Veja as fotos

Divulgação: Netflix
“Casamentos às Cegas Brasil: Nunca é Tarde” é exibido na NetflixDivulgação: Netflix
Foto/Netflix
Participante rouba a cena no “Casamento às Cegas”Foto/Netflix
Reprodução: X/@EuLeandroMoraes
Comentário sobre a participante Maria Luiza, de “Casamento às Cegas Brasil”Reprodução: X/@EuLeandroMoraes

Leia Também

Bruffato contou que o convite para narrar os acontecimentos surgiu de forma natural: “É da minha natureza ser opinativa, a família toda já sabe disso. Conforme a dinâmica das cabines e do lounge ia seguindo, percebi que estava exercendo essa função, como faço na minha vida mesmo”, ela contou que adora analisar e dar seus palpites e viu a possibilidade de explorar essa faceta no programa.

Maria Luiza também revelou que mesmo fora da competição direta depois da fase das cabines, conseguiu acompanhar os acontecimentos: “Eu fui convidada pra gravar mais algumas cenas com as noivas que estavam já no flat em São Paulo. E neste momento eu era atualizada das informações e na hora que me contavam eu já gravava e já dava as minhas opiniões”, ela revelou os bastidores.

Sobre a vida pós-“Casamento”, Maria Luiza confessa que surgiram convites para apresentar eventos, mas ainda nada ligado diretamente à Netflix, como uma próxima temporada do programa. Mesmo assim, ela já enxerga a possibilidade de investir em uma carreira nova e já conta com 50 mil seguidores no Instagram: “Já vejo como possível um plano B de carreira na área da comunicação”, garantiu.

Por fim, Maria contou que amizade entre os participantes segue firme: “A grande maioria mantém contato sadio, homens e mulheres. Temos grupos de WhatsApp específicos, alguns só de mulheres, outros só de homens, e grupos mistos para eventos ou baladas. Tudo muito natural e devido às nossas idades, temos maturidade suficiente pra entender que o que está rolando é uma baita amizade”, a empresária finalizou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost