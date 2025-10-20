Participantes de “A Fazenda 17” têm histórico de dívidas e processos na Justiça; veja lista

O reality show rural mais famoso do Brasil mal começou e já rende polêmicas fora dos limites da sede em Itapecerica da Serra, na grande São Paulo. Uma apuração da equipe do portal LeoDias revelou que diversos peões de “A Fazenda 17” acumulam dívidas e processos judiciais, que vão desde protestos de valores relativamente baixos até execuções fiscais milionárias e investigações criminais.

Quer saber quem está com o nome sujo no Serasa e é “gente como a gente”? Confira a lista que separamos, com dados consultados em plataformas judiciais para nossos leitores ficarem ligados!

Renata Muller

A influenciadora Renata Muller, que esteve no elenco, tem um protesto em aberto no Cenprot Nacional. O valor é de R$ 1.808,30, registrado no 4º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte.

Procurada pela reportagem, a equipe de Renata afirmou que não possuía o conhecimento dessas pendências e tomou conhecimento a partir do contato. Esclareceram ainda que tal débito “estava vinculado a uma empresa da qual foi sócia do ex-marido, Victor Pecoraro, não sendo, portanto, de sua responsabilidade direta”. Ainda sim, para encerrar o assunto, Muller resolveu quitar o valor.

Wallas Arrais

O cantor Wallas Arrais enfrenta uma situação mais delicada. Ele responde a ações judiciais relacionadas a dívidas de grande porte. Um dos processos em andamento é movido pela Rotame Empreendimentos Imobiliários Ltda, que cobra valores por descumprimento contratual e perdas e danos, registrado no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Além disso, acumula uma dívida de mais de R$ 50 mil, como o portal teve acesso à uma consulta no Serasa.

Ao portal, a equipe jurídica de Arrais prestou esclarecimentos técnicos e factuais sobre a Ação de Reparação de Danos movida pela ex-locadora de um imóvel residencial, na qual o cantor figura como Contestante. Segundo o advogado, a ação não se baseia em mau uso ou negligência do artista, mas sim, como comprovado pela defesa técnica, os danos estruturais no imóvel decorreram de caso fortuito: um vazamento hidráulico de grandes proporções proveniente da unidade condominial superior, um evento alheio à responsabilidade do locatário. E que na ocasião, Wallas foi a principal vitima mas ainda assim, custeou a pintura integral e a limpeza geral do apartamento antes da desocupação.



“A defesa contesta veementemente o pleito indenizatório da ex-locadora. A Requerente não juntou provas idôneas, aptas a demonstrar o nexo causal entre a conduta do cantor e os supostos danos. Pelo contrário, apresentou valores superfaturados, excessivos e desproporcionais, que serão cabalmente rebatidos. Wallas Arrais e sua equipe jurídica estão confiantes de que a Justiça reconhecerá a ausência de culpa do artista e a fragilidade probatória da parte adversa”, finalizou o comunicado.

Dudu Camargo

Ex-apresentador do programa “Primeiro Impacto”, Dudu Camargo é outro nome que chama atenção. Ele figura em diversas ações na Justiça de São Paulo, incluindo uma execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que cobra mais de R$ 51 mil em tributos inscritos em dívida ativa.

Tamires Assis

Ex-namorada do ex-BBB Davi Brito, Tamires Assis também consta em registros judiciais, mas apenas em processos ligados ao relacionamento com o ex-companheiro, sem grandes pendências financeiras ou criminais.

O caso criminal onde tem seu nome envolvido está ligado ao relacionamento com o ex-BBB, no qual obteve medida protetiva da Lei Maria da Penha após relatar perseguição, violência psicológica e a exibição de uma arma durante videochamada. A Justiça negou pedidos da defesa para derrubar a proteção. Em abril de 2025, o Tribunal de Justiça do Amazonas recebeu a denúncia, tornando Davi réu por violência psicológica; o processo segue em andamento.

Guilherme Boury

Já no nome do ex-ator da Globo foi encontrado uma divida no montante de R$27.633 mil, sendo provenientes de um protesto do Cenprot Nacional, registrado no tabelionato do 2º oficio de protesto de título no Rio de Janeiro, adquirida em junho de 2023.

Procurada pelo portal LeoDias, a equipe de Guilherme Boury informou que é responsável apenas pela gestão das redes sociais do ator e, portanto, não está autorizada a comentar ou emitir declarações sobre questões financeiras ou jurídicas. Segundo a mensagem, a solicitação de esclarecimento foi encaminhada ao departamento jurídico e à assessoria oficial de Boury, que deverão se manifestar sobre o assunto em momento oportuno.

Nizam Hayek

O ex-BBB apresenta uma divida de quase R$185 mil. Segundo a consulta feita pela reportagem ao Serasa, a maior parte do valor é fruto de uma ação judicial, enquanto uma pequena quantia de cerca de R$700 é referente a um protesto de títulos em São Paulo.

Ao portal LeoDias, a equipe jurídica de Nizam confirmou a existência dos débitos: “Esse é um assunto já tratado com total transparência pelo próprio Nizam em diferentes ocasiões. A dívida não tem origem pessoal, mas está ligada a um antigo empreendimento familiar (GASBOM), constituído em um período em que Nizam sequer residia no Brasil, pois trabalhava embarcado em cruzeiros. Mesmo assim, ele assumiu essa responsabilidade por amor e lealdade à sua família”, respondeu a assessoria. Além disso, a nota enviada à reportagem reforçou que a quitação de tal herança familiar teria se tornado “a principal motivação de sua carreira. Cada passo que Nizam dá hoje é guiado pelo desejo de restaurar a tranquilidade e a honra de sua família, mostrando que ‘limpar o nome’ é mais do que pagar contas, é reescrever o futuro com trabalho e verdade”, finalizou.

Maria Caporusso

A ex-participante de “Casamento às cegas Brasil” também está com o nome sujo na praça. Apesar de apresentar uma análise de crédito regular, a peoa possui uma dívida de R$25.781 mil; sendo o montante datado como devedor a partir do último dia 2 de outubro, registrados no Cenprot Nacional, no cartório de Ribeirão Preto, São Paulo: 1° Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Ribeirão Preto.

A equipe de Maria não retornou ao contat da reportagem, mas o espaço segue aberto para futuras manifestações.

Outros participantes

Entre os nomes checados, Duda Wendling, Rayane Figliuzzi, Yoná Sousa e Michelle Barros não apresentaram registros de dívidas em aberto, com CPF regular e limpo. A equipe jurídica de Michelle afirmou à reportagem que não existe nenhum processo judicial vinculado à participante. O portal LeoDias segue apurando os outros nomes do programa, entre eles: Carol Lekker, Créo Kellab, Fabiano Moraes, Fernando Sampaio, Gaby Spanic, Gabily, Kathy Maravilha, Luiz Mesquita, Martina Sanzi, Matheus Martins, Saory Cardoso, Shia Phoenix, Toninho Tornado, Walério Araújo e Will Guimarães.