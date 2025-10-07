Participantes do Dança dos Famosos agem após flagra e treta no “after”

As festinhas pós-gravação do Dança dos Famosos já são tradição entre as celebridades participantes. No entanto, este ano, com um elenco bem mais animado e engajado, o “after” tem rendido muitas fofocas, e precisou sofrer algumas mudanças, especialmente após flagras de “pegação” e vazamentos de treta.

Leia também

Segundo fontes deste colunista do Metrópoles, o elenco e a equipe do Dança dos Famosos se preocuparam bastante com a repercussão das fofocas nas festinhas, e decidiram agir, mudando o local do “after” para a casa dos envolvidos, evitando assim a presença de paparazzi.

A mudança ocorreu principalmente pelo incômodo de Lucas Leto e Álvaro com as fotos do beijão que eles deram. Parte dos convidados da festa nem notaram que os dois haviam se beijado, e só foram saber da “pegação” no dia seguinte, quando viram as fotos viralizadas. Na mesma noite, Wanessa Camargo e Allan Souza Lima também foram flagrados em clima de intimidade.

A preocupação do elenco e da equipe do programa é que a vida íntima dos participantes ganhe mais destaque que o próprio quadro de dança, e isso atrapalhe a repercussão do programa.

Após as medidas adotadas, as festinhas do elenco já aconteceram na casa de Gracyanne Barbosa, na fazenda de Nicole Bahls e no apartamento do ator Igor Cosso, que é noivo de Heron Leal, um dos professores da Dança dos Famosos.

Incômodo dos famosos

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Luciano Huck, comanda a Dança dos Famosos.

Reprodução/Internet. 2 de 5

Lucas Leto

Reprodução/TV Globo 3 de 5

O Dança dos Famosos estreou no domingo (10/8)

TV Globo/Divulgação 4 de 5

O Dança dos Famosos tem mais disputa em grupos e depois passa para individual

TV Globo/Divulgação 5 de 5

Fernanda Paes Leme foi eliminada do Dança dos Famosos

Reprodução/Internet.

Segundo fontes, Wanessa Camargo foi a mais incomodada com as “fofoquinhas”. Ela teve seu nome envolvido quando Dado Dolabella apareceu em uma das festas e supostamente empurrou Luan Pereira, e também quando foi apontada como novo “affair” do ator Allan Souza Lima.

Conforme antecipado por esta coluna, a equipe de Lucas Leto também se preocupou com o flagra do beijão em Álvaro. Existiu, inclusive, um pedido para que o assunto fosse praticamente proibido nos bastidores do Domingão.