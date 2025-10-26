Passa ou Repassa: a pergunta sobre água que ninguém soube responder

Os participantes do Passa ou Repassa deste domingo (26/10) chamaram a atenção nas redes sociais por conseguirem responder várias perguntas. Apesar de terem sido consistentes e errado pouco ao longo do programa, uma pergunta deixou as duas equipes perdidas.

A edição de domingo do quadro do Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli, contou com as participações dos cantores Lucas Lucco e a dupla sertaneja Pedro Paulo e Alex, no time azul. Já o time amarelo contava com os atores Iran Iran Malfitano, Bárbara Borges e Daniel Del Sarto.

Ao longo do quadro, os participantes do time foram respondendo perguntas simples e complexas de diversas temáticas. Quando chegou a vez do time azul responder, contudo, eles caíram em uma pergunta pegadinha e acabaram perdendo todos os pontos ao responder a pergunta de forma errada. “O pai do pastor é filho único do meu pai. O que eu sou do pastor?”, a resposta correta era pai.

Logo depois, eles conseguiram conquistar pontos ao acertar uma pergunta sobre o Mister Olympia, sobre medidas de comprimento, sobre os países da América Latina e filmes. Assim, eles conseguiram recuperar toda a pontuação perdida e voltaram a ficar mais perto dos pontos do time amarelo.

Contudo, enquanto eles se recuperavam, uma pergunta complicada atrapalhou a recuperação do time azul — que precisou realizar uma prova.

“Aproximadamente, quantos por cento da água encontrada no Planeta Terra é considerada água doce?”. As alternativas eram: a) 2,5 a 3%; b) 5,5 a 6%; c) 8,5 a 9%.

A resposta correta era a letra “a” mas como ninguém respondeu o time azul teve que “pagar” com uma prova. Como eles perderam, o time amarelo ampliou ainda mais a vantagem.

O time amarelo conseguiu embalar alguns acertos em perguntas fáceis como “qual é a cor oficial das bolinhas usadas nos jogos profissionais de tênis”, mas se enrolaram ao responder uma pergunta sobre política. “Que cidade paulista é conhecida como o berço da República?”. As respostas eram: a) Taubaté; b) Itu; c) Brotas. Como não souberam responder, eles tiveram que “pagar” com uma prova. Eles perderam o desafio e ajudaram o time azul a voltar a ganhar pontos.

O resto do programa fluiu com uma grande troca entre as equipes. Na parte da torta na cara, a equipe azul até conseguiu uma boa recuperação. No entanto, no circuito final, a equipe amarela saiu vitoriosa ao conseguir completar o percurso em menos tempo.