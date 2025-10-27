27/10/2025
Passageira é presa após falsa ameaça de bomba no Aeroporto de Brasília

Escrito por Agência Brasil
A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante na tarde de sábado (26) uma passageira que afirmou estar carregando uma bomba durante o embarque no Aeroporto Internacional de Brasília.

De acordo com nota divulgada pela PF nesta segunda-feira (27), a mulher e uma acompanhante informaram, no momento do check-in, que “portavam uma bomba” em suas bolsas. A declaração acionou os protocolos de segurança aeroportuária.

As bagagens foram submetidas à inspeção por raio-X e revista manual, mas nenhum artefato explosivo foi encontrado.

Após a verificação, as duas passageiras foram levadas à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal para prestar esclarecimentos.

Uma delas foi presa em flagrante pelo crime de expor a perigo aeronave ou praticar ato capaz de impedir ou dificultar a navegação aérea, previsto no Artigo 261 do Código Penal Brasileiro. A pena mínima é de dois a cinco anos de reclusão.

O caso segue sob investigação da Polícia Federal, mas a passageira autuada vai responder ao processo em liberdade.

