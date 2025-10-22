22/10/2025
Passageiros aguardam quase uma hora para retirar bagagens após voo da Gol pousar em São Paulo

Ao mesmo tempo, Senado aprova projeto que garante transporte gratuito de bagagem de mão de até 10 kg

Passageiros do voo 1401 da GOL Linhas Aéreas, proveniente de Brasília, enfrentaram um atraso significativo na entrega das bagagens no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nesta quarta-feira. O voo pousou às 13h19, mas muitos passageiros relataram que, às 14h05, as malas ainda não haviam começado a chegar na esteira.

Até o momento, a Gol não se pronunciou oficialmente sobre o motivo do atraso/Foto: Reprodução

“Estamos aqui parados desde o pouso, já passa das 14h e só agora começaram a liberar as malas. É um descaso”, comentou um passageiro, visivelmente insatisfeito com a situação.

Até o momento, a Gol não se pronunciou oficialmente sobre o motivo do atraso, e não há registros formais de falha operacional divulgados pelo aeroporto ou pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Direito à bagagem de mão garantido por novo projeto de lei

No mesmo dia, uma notícia positiva chegou do Senado: foi aprovado de forma terminativa na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) o Projeto de Lei 120/2020, que garante o transporte gratuito de bagagem de mão de até 10 quilos em voos nacionais e internacionais.

A proposta, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) e relatada por Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), segue agora para a Câmara dos Deputados. Ela modifica o Código Brasileiro de Aeronáutica para impedir que companhias aéreas cobrem tarifas adicionais por bagagens que atendam às dimensões e peso estabelecidos.

“Estamos fechando brechas que permitiam práticas abusivas contra os consumidores”, afirmou o relator.

 

