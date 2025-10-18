Passageiros foram arremessados de ônibus que tombou e matou 15 em PE

A Policia Rodoviária Federal (PRF) informou que alguns passageiros que estavam no ônibus que tombou em Pernambuco nessa sexta-feira (17/10) foram arremessados para fora do veiculo, o que sugere, segundo a corporação, a falta do uso do cinto de segurança.

O ônibus era um transporte de turismo fretado e transportava cerca de 30 pessoas. O grupo havia saído de Brumado (BA), com destino ao Polo de Confecções de Santa Cruz do Capibaribe (PE), e no retorno, ocorreu o tombamento.

Conforme o chefe de Policiamento e Fiscalização da PRF em Garanhuns, Luciano Holanda, o veículo possuía autorização válida para o fretamento da viagem.

De acordo com as autoridades, o tombamento se deu após o ônibus perder o controle no trecho sinuoso, invadir a contramão, atingir rochas à beira da pista, retornar e colidir com barranco de areia antes de tombar.

O número de mortos inicialmente informado foi de pelo menos 13, depois confirmado para 15. Entre os mortos, há 11 mulheres e 4 homens. Os feridos não tiveram seus nomes divulgados.

O Corpo de Bombeiros deslocou cinco viaturas para atendimento no local. Ambulâncias e equipes de resgate operaram de madrugada para garantir acesso e remoção das vítimas, enquanto a rodovia ficou parcialmente bloqueada.