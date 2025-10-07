Passaporte recuperado: Memphis Depay reforça seleção holandesa nas Eliminatórias

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, se apresentou, nesta terça-feira (7/10), à seleção da Holanda para a disputa das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. O jogador havia relatado no último domingo (5/10) que não conseguiu viajar por conta do roubo de seu passaporte no Brasil.

A situação foi resolvida e o atleta recebeu a autorização para deixar o país e se integrar à delegação. A seleção holandesa terá compromissos diante de Malta e Finlândia durante a Data Fifa. Líder do Grupo G, a equipe busca consolidar a vaga direta para o Mundial, que será realizado nos Estados Unidos.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Memphis Depay completa um ano como jogador do Corinthians Reprodução/X: @Corinthians Memphis Depay Reprodução/Instagram: @memphis Memphis Depay atua com a camisa do Corinthians Reprodução/Instagram: @memphis Voltar

Próximo

Maior artilheiro da história da seleção, Memphis ficou afastado por três semanas em tratamento médico e voltou a atuar no último sábado (4/10), quando entrou no segundo tempo da partida entre Corinthians e Mirassol, em Itaquera. Agora, já está à disposição do técnico da Holanda para os compromissos internacionais.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!