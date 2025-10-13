13/10/2025
“Passei a me sentir realmente bonita quando parei de me comparar”, diz Rafa Justus

Escrito por Portal Leo Dias
Rafa Justus interagiu com os seguidores por meio de uma caixinha de perguntas nas redes sociais, neste domingo (12/10) e abriu o coração ao ser questionada: “Você se acha bonita?”. A filha dos apresentadores Ticiane Pinheiro e Roberto Justus garantiu que sim e destacou que a verdadeira beleza vai além do físico.

Uma seguidora perguntou: “Você se acha bonita?”. Rafa respondeu que essa é uma “verdade” e ainda explicou: “Eu me acho bonita, mas não só pela aparência. Acho que a verdadeira beleza está em como a gente se enxerga, se trata e trata os outros”, pontuou ela.

Rafa Justus revela se vai se mudar para o Rio após ida de César Tralli ao "JN"
Reprodução Instagram
Rafa Justus é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus
Reprodução/Instagram @ticipinheiro
Ticiane sobre estar longe de Rafa JustusReprodução/Instagram @ticipinheiro
Reprodução Instagram
Rafa Justus é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. A apresentadora é casada com César Tralli
Crédito: Reprodução Instagram @rafapinheirojustus
Rafa Justus, de 16 anos, tem mais de 2,7 milhões de seguidores somente no Instagram

“Passei a me sentir realmente bonita quando parei de me comparar e comecei a valorizar o que me torna única. Todo mundo tem inseguranças, e tudo bem, mas aprender a se olhar com mais carinho muda tudo. Pra mim, beleza é leveza, autenticidade e paz com quem a gente é”, acrescentou ela.

Vale lembrar que Rafa já se submeteu a alguns procedimentos estéticos para mudar a aparência do rosto. Ela realizou uma cirurgia ortognática – procedimento indicado para correção e reposicionamento dos ossos da mandíbula e/ou maxilar – e uma cirurgia plástica no nariz.

Ainda no story do Instagram, a jovem revelou seu atual status de relacionamento. “É verdade que você está namorando?”, questionou outro seguidor. “Mentira. Meu lema é antes só do que mal acompanhada”, disse ela.

