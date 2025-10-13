“passei-a-me-sentir-realmente-bonita-quando-parei-de-me-comparar”,-diz-rafa-justus

Rafa Justus interagiu com os seguidores por meio de uma caixinha de perguntas nas redes sociais, neste domingo (12/10) e abriu o coração ao ser questionada: “Você se acha bonita?”. A filha dos apresentadores Ticiane Pinheiro e Roberto Justus garantiu que sim e destacou que a verdadeira beleza vai além do físico.

Uma seguidora perguntou: “Você se acha bonita?”. Rafa respondeu que essa é uma “verdade” e ainda explicou: “Eu me acho bonita, mas não só pela aparência. Acho que a verdadeira beleza está em como a gente se enxerga, se trata e trata os outros”, pontuou ela.

Rafa Justus é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus

“Passei a me sentir realmente bonita quando parei de me comparar e comecei a valorizar o que me torna única. Todo mundo tem inseguranças, e tudo bem, mas aprender a se olhar com mais carinho muda tudo. Pra mim, beleza é leveza, autenticidade e paz com quem a gente é”, acrescentou ela.

Vale lembrar que Rafa já se submeteu a alguns procedimentos estéticos para mudar a aparência do rosto. Ela realizou uma cirurgia ortognática – procedimento indicado para correção e reposicionamento dos ossos da mandíbula e/ou maxilar – e uma cirurgia plástica no nariz.

Ainda no story do Instagram, a jovem revelou seu atual status de relacionamento. “É verdade que você está namorando?”, questionou outro seguidor. “Mentira. Meu lema é antes só do que mal acompanhada”, disse ela.