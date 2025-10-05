Passinho do Jamal: conheça a coreografia que conquistou João Gomes e Felipe Amorim

Quem mais acordou e se deparou com o Instagram dominado pelo “passinho do Jamal?” O portal LeoDias foi investigar como essa febre começou e por que viralizou tão rápido com versões de João Gomes, Felipe Amorim, Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon e MC Don Juan. Apesar de parecer simples, ele não é nada fácil de reproduzir, exige coordenação e ritmo que nem todo mundo domina.

Além das celebridades, o passo também se espalhou entre o público em geral e está dominando as redes sociais. Para entrar na tendência, é preciso coordenar pé, ombro e braço no ritmo do brega. Mas quem pensa que é fácil se engana: a maioria dos usuários tem dificuldade em reproduzir a dança que acompanha a música “Toma Botada”, de Eo Chapa e MC Rogê.

Como surgiu o passinho do Jamal?

Ao que tudo indica, o criador do passinho é Jamal da Capital, influenciador digital com mais de 150 mil seguidores, que se autodenomina “tirador de sorrisos” no Instagram. Tudo começou quando ele publicou um vídeo dançando a música com amigos de forma despretenciosa, depois deles ensaiarem a coreografia no quintal de casa.

Jamal estava indisponível para comentar, afinal a viralização do passinho trouxe uma enxurrada de compromissos e oportunidades. Mas Chapa, dono do hit que acompanha a dança, contou tudo sobre como a febre começou ao portal LeoDias. Segundo ele, o passinho já existia nos bailes, mas o influenciador acrescentou o movimento das mãos.

Tudo estourou depois que a página “Brega Bregoso” publicou o registro:“Que grupo de K-Pop é esse?” foi um dos comentários que o criador de conteúdo recebeu e decidiu se jogar na brincadeira. Chapa contou ainda que ninguém esperava que o passinho se tornasse tão grandioso e viralizasse por todo o Brasil. “É inacreditável”, afirmou.

Sucesso além das redes sociais

Por fim, Chapa garantiu que a vida de Jamal mudou completamente com a viralização da dança. O influenciador digital já está aproveitando a repercussão para fechar publicidades e ao divulgar as marcas, consegue ajudar familiares e amigos, mostrando que o passinho transformou não apenas sua carreira, mas também seu círculo próximo.