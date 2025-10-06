Pastinha cremosa de ovo: receita rápida para turbinar sua torrada

Se você procura uma forma prática e saborosa de deixar o café da manhã mais interessante, a sugestão do chef Ville Della Penna pode virar sua nova queridinha: uma pastinha cremosa feita com ovos cozidos, fácil de preparar e irresistível sobre uma torrada crocante. “É simples, mas surpreende pelo sabor e pela textura”, diz o chef.
Leia também
-
Ovos no micro-ondas: receita rápida e saudável para o dia a dia
-
Ovos à pizzaiolo: aprenda receita italiana rápida e cheia de sabor
-
Ovos mexidos de hotel: aprenda truques de chef para fazer a receita
-
Caldo de ovos: receita é uma aliada poderosa para o cérebro e os olhos
Com poucos ingredientes e preparo rápido, essa pastinha de ovos ganha um toque especial com cebolinha, mostarda escura e um leve dulçor do mel, criando uma combinação equilibrada. Ideal para quem quer variar no cardápio matinal sem complicação.
Receita: pastinha de ovos cremosa
Ingredientes:
- 3 ovos cozidos
- 2 colheres de sopa de maionese japonesa
- 1 colher de chá de mostarda escura
- 1 colher de chá de vinagre de maçã
- 1/2 xícara de cebolinha picada
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo:
- Coloque os ingredientes no copo do mixer ou no liquidificador, sempre começando pelos líquidos.
- Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea.
O ovo é um alimento acessível e repleto de benefícios para a saúde
Dicas do chef Ville Della Penna:
- A ordem dos ingredientes faz diferença: começar pelos líquidos facilita o processamento e garante uma textura mais leve.
- Sirva com torradas, pães de fermentação natural ou até como recheio de sanduíches.
- Para um toque extra de frescor, finalize com mais cebolinha picada por cima na hora de servir.
“É uma receita simples, mas com personalidade. A combinação de acidez, doçura e cremosidade faz dela uma ótima pedida para qualquer hora”, conclui Ville.