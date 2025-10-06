Pastinha cremosa de ovo: receita rápida para turbinar sua torrada

Se você procura uma forma prática e saborosa de deixar o café da manhã mais interessante, a sugestão do chef Ville Della Penna pode virar sua nova queridinha: uma pastinha cremosa feita com ovos cozidos, fácil de preparar e irresistível sobre uma torrada crocante. “É simples, mas surpreende pelo sabor e pela textura”, diz o chef.

Com poucos ingredientes e preparo rápido, essa pastinha de ovos ganha um toque especial com cebolinha, mostarda escura e um leve dulçor do mel, criando uma combinação equilibrada. Ideal para quem quer variar no cardápio matinal sem complicação.

Receita: pastinha de ovos cremosa

Ingredientes:

3 ovos cozidos

2 colheres de sopa de maionese japonesa

1 colher de chá de mostarda escura

1 colher de chá de vinagre de maçã

1/2 xícara de cebolinha picada

1 colher de chá de mel

Modo de preparo:

Coloque os ingredientes no copo do mixer ou no liquidificador, sempre começando pelos líquidos. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea.

O ovo é um alimento acessível e repleto de benefícios para a saúde

Dicas do chef Ville Della Penna:

A ordem dos ingredientes faz diferença: começar pelos líquidos facilita o processamento e garante uma textura mais leve.

Sirva com torradas, pães de fermentação natural ou até como recheio de sanduíches.

Para um toque extra de frescor, finalize com mais cebolinha picada por cima na hora de servir.

“É uma receita simples, mas com personalidade. A combinação de acidez, doçura e cremosidade faz dela uma ótima pedida para qualquer hora”, conclui Ville.