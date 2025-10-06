06/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Pastinha cremosa de ovo: receita rápida para turbinar sua torrada

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
pastinha-cremosa-de-ovo:-receita-rapida-para-turbinar-sua-torrada

Se você procura uma forma prática e saborosa de deixar o café da manhã mais interessante, a sugestão do chef Ville Della Penna pode virar sua nova queridinha: uma pastinha cremosa feita com ovos cozidos, fácil de preparar e irresistível sobre uma torrada crocante. “É simples, mas surpreende pelo sabor e pela textura”, diz o chef.

Leia também

Com poucos ingredientes e preparo rápido, essa pastinha de ovos ganha um toque especial com cebolinha, mostarda escura e um leve dulçor do mel, criando uma combinação equilibrada. Ideal para quem quer variar no cardápio matinal sem complicação.

Receita: pastinha de ovos cremosa

Ingredientes:

  • 3 ovos cozidos
  • 2 colheres de sopa de maionese japonesa
  • 1 colher de chá de mostarda escura
  • 1 colher de chá de vinagre de maçã
  • 1/2 xícara de cebolinha picada
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo:

  1. Coloque os ingredientes no copo do mixer ou no liquidificador, sempre começando pelos líquidos.
  2. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea.

O ovo é um alimento acessível e repleto de benefícios para a saúde

Dicas do chef Ville Della Penna:

  • A ordem dos ingredientes faz diferença: começar pelos líquidos facilita o processamento e garante uma textura mais leve.
  • Sirva com torradas, pães de fermentação natural ou até como recheio de sanduíches.
  • Para um toque extra de frescor, finalize com mais cebolinha picada por cima na hora de servir.

“É uma receita simples, mas com personalidade. A combinação de acidez, doçura e cremosidade faz dela uma ótima pedida para qualquer hora”, conclui Ville.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost