Pastor Deyson, natural de Sena Madureira, celebra 19 anos de conversão ao Evangelho de Jesus

Bastante conhecido em Sena Madureira, o pastor Deyson Rodrigues dos Santos celebrou no dia 1º desse mês 19 anos de conversão ao Evangelho de Jesus Cristo. Atualmente, ele é o pastor-presidente da Primeira Igreja Batista do Bosque (PIBB) de Sena Madureira que fica localizada em frente ao Núcleo da Ufac.

Em 2006, sua trajetória de vida foi mudada “da água pro vinho”. Deyson juntamente com seu irmão Denis Araújo eram bastante requisitados para eventos que ocorriam na cidade. Como cantores, se apresentavam no festival do mandi, carnaval, dentre outros. Porém, em determinado momento, ele tomou uma decisão radical e, desde então, vem se mantendo firme nesse propósito.

“Em relação à minha conversão, primeiro foi uma ação de Deus que exigiu uma resposta humana. Deus sempre usa alguém para pregar a palavra e vai trabalhando em seu coração. Algumas pessoas que pregaram para mim: Meu irmão Dângelo, o Nenê Xapuri e o pastor Neylando. Daí, o espírito santo foi trabalhando em meu coração. No dia 1° de outubro de 2006, fui visitar a igreja PIBB que funcionava no centro cultural e o espírito santo tocou no meu coração de forma arrebatadora. No final do culto, aceitei a Jesus”, relembrou.

Ele enfatizou que a mudança realmente foi significativa. “Mudou tudo. É, de fato, uma conversão. Eu tinha uma vida totalmente mundana, de pecados e o senhor me convenceu disso, de que aquele não era o caminho a seguir. Que ele tinha me criado para o louvor da glória dele. Trata-se, na verdade, de um novo nascimento”.

Pela primeira na história, um pastor filho de Sena Madureira se tornou pastor-presidente da PIBB, visto que, os anteriores eram oriundos de outras cidades. “Há cerca de três anos e sete meses, sou o pastor-presidente da PIBB. Pela graça de Deus, estou pastoreando a PIBB. É um desafio muito árduo porque o pastor trata do ser humano concernente às coisas espirituais, as coisas eternas. Lida com o destino eterno da vida humana”, frisou.

Para o pastor Deyson, a conversão ao Evangelho foi a melhor decisão tomada em sua vida. ““Através de uma pregação do PR. Oldair, Deus me convenceu do meu pecado e então eu entreguei a minha vida aos cuidados do Senhor.

Foi a melhor e maior decisão da minha vida, pois além da salvação, Ele me presenteou com a minha família, minha esposa Ingrid e minhas filhas Isabele e Débora, minha verdadeira riqueza

Muito obrigado Senhor, pois apesar de mim, o Senhor tem me mantido de pé até aqui

A ao Senhor tributo toda honra e toda glória para todo o sempre”, finalizou