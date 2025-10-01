01/10/2025
Pastor e empresário são executados a tiros em lava-jato

Segundo a polícia, os dois negociavam a venda de um carro quando foram surpreendidos pelos pistoleiros

O pastor Allyson Ortiz Braga e o empresário Ariel Pina foram mortos a tiros na noite de terça-feira (30), em Campo Grande (MS). O crime aconteceu em um lava-jato no bairro Danúbio Azul, onde os dois estavam.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas negociavam a venda de um carro quando foram surpreendidas por dois homens armados. Os suspeitos chegaram de moto, atiraram contra os dois e fugiram em um carro, deixando a motocicleta no local.

Crime aconteceu no lava-jato de uma das vítimas e segue em invetigação. — Foto: Rafaela Moreira/TV Morena

Allyson era conhecido na região por seu trabalho como pastor e também atuava na venda de ouro. Ariel era proprietário do lava-jato onde o crime aconteceu.

Equipes da Polícia Militar e do Grupo de Operações e Investigações (GOI) foram chamadas para atender a ocorrência. Até agora, os autores do crime não foram identificados e a motivação ainda é desconhecida. A Polícia Civil vai investigar o caso.

