Pastor e empresário são executados a tiros em lava-jato

O pastor Allyson Ortiz Braga e o empresário Ariel Pina foram mortos a tiros na noite de terça-feira (30), em Campo Grande (MS). O crime aconteceu em um lava-jato no bairro Danúbio Azul, onde os dois estavam.
De acordo com a Polícia Militar, as vítimas negociavam a venda de um carro quando foram surpreendidas por dois homens armados. Os suspeitos chegaram de moto, atiraram contra os dois e fugiram em um carro, deixando a motocicleta no local.
Allyson era conhecido na região por seu trabalho como pastor e também atuava na venda de ouro. Ariel era proprietário do lava-jato onde o crime aconteceu.
Equipes da Polícia Militar e do Grupo de Operações e Investigações (GOI) foram chamadas para atender a ocorrência. Até agora, os autores do crime não foram identificados e a motivação ainda é desconhecida. A Polícia Civil vai investigar o caso.