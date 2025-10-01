Pastor é flagrado roubando celular em panificadora e se explica: “Ia devolver pro dono”

Na manhã do último sábado (27), um episódio em uma panificadora de Santa Inês (MA) chamou a atenção nas redes sociais. Câmeras de segurança registraram um pastor evangélico pegando um aparelho celular que havia sido esquecido no local. Nas imagens, é possível ver o religioso olhando ao redor antes de recolher o telefone e sair do estabelecimento.

O proprietário do celular, ao notar a ausência do aparelho, conferiu as gravações e reconheceu o pastor. Ele se dirigiu até a residência do religioso, recuperando o celular. O pastor devolveu o objeto, afirmando que tudo não passou de um engano.

Em seguida, o religioso gravou um vídeo que foi publicado nas redes sociais na tentativa de esclarecer o ocorrido. Segundo ele, ao perceber o celular no local, levou-o para casa acreditando que o dono acabaria procurando e que estaria apenas guardando o aparelho. A postagem de esclarecimento, no entanto, não teve informações sobre ter sido feita de forma voluntária ou a pedido de terceiros.

O caso foi resolvido sem maiores complicações, mas ganhou repercussão nas redes sociais por envolver a conduta do pastor dentro do estabelecimento.