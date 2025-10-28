Pastor famoso manda figurinha ‘nada santa’ em grupo e vira assunto nos bancos da igreja

Feliz aniversário, Raygila Casaes

No último dia 22 de outubro, quem recebeu todo o carinho e boas vibrações foi a querida Raygila Casaes, que comemorou mais um ano de vida. Dona de uma energia contagiante e de um coração generoso, Raygila é daquelas mulheres que inspiram todos ao seu redor com sua força, elegância e sensibilidade.

Reconhecida por sua alegria e por estar sempre disposta a ajudar, ela é um exemplo de mulher extraordinária, que transforma os espaços por onde passa com seu brilho e autenticidade.

Parabéns, Raygila! Que este novo ciclo seja repleto de realizações, amor, sucesso e momentos felizes, assim como você merece.

8ª edição do INTRAMED

A cidade de Brasiléia viveu um fim de semana de muita integração, esporte e confraternização com a realização da 8ª edição do INTRAMED, evento tradicional promovido pelos acadêmicos do curso de Medicina da Universidade UNITEPC de Cobija.

Com apoio da Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, o torneio reuniu estudantes, professores e a comunidade em um clima de amizade e espírito esportivo. As partidas de futsal ocorreram no Ginásio Poliesportivo Luiz Eduardo Lopes Pessoa, com as finais marcando o encerramento das competições em grande estilo.

A cerimônia de abertura contou com a presença do gerente de Esportes, Clebson Venâncio, e da secretária de Cultura, Arlete Amaral, representando o prefeito Carlinhos do Pelado, além da ex-prefeita e coordenadora da SEGOV no Alto Acre, Fernanda Hassem. Em seus pronunciamentos, as autoridades destacaram a importância da parceria entre Brasiléia e Cobija, fortalecendo ações conjuntas nas áreas da educação, cultura e esporte.

Consolidado como um dos maiores eventos esportivos estudantis da fronteira, o INTRAMED vai além da competição: ele valoriza o trabalho em equipe, o respeito mútuo e a cooperação, aproximando povos e incentivando hábitos saudáveis.

Fotos: Reprodução

Sophi’s Beer

A fronteira vai ganhar um novo espaço para quem ama boa companhia, cerveja gelada e diversão garantida! Está prestes a ser inaugurado o Sophi’s Beer, o mais novo barzinho da região que promete conquistar o público com um ambiente arejado, moderno e cheio de descontração.

Com aquele clima leve e acolhedor, o Sophi’s Beer chega para ser o novo queridinho das noites fronteiriças, oferecendo cerveja no precinho que a galera gosta, além de um atendimento de qualidade e uma vibe perfeita para curtir entre amigos.

O local foi pensado para quem busca um espaço agradável, onde a boa música e o astral positivo se encontram em harmonia. Mais do que um bar, o Sophi’s Beer nasce como um ponto de encontro de histórias, risadas e bons momentos.

Prepare-se: em breve, o Sophi’s Beer abre as portas e promete se tornar o novo sucesso da fronteira!

3º Copão Internacional de Vôlei

Epitaciolândia viveu dias de pura energia esportiva com a realização do 3º Copão Internacional de Vôlei, promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esportes, entre os dias 23 e 26 de outubro. O evento reuniu equipes de diversas cidades do Acre e do Peru, fortalecendo o intercâmbio esportivo e a amizade entre os povos da fronteira.

Durante quatro dias, o ginásio se transformou em palco de grandes disputas, talento e superação, com partidas que empolgaram o público e mostraram o alto nível das equipes participantes.

Resultados – Categoria Feminina:

1º Lugar: Seleção do Peru

2º Lugar: Tarauacá

3º Lugar: Epitaciolândia

Vencedores – Categoria Masculina:

1º lugar – Serra Negra (Rio Branco)

2º lugar – Feijó

3º lugar – Bolívia

A competição foi marcada pelo espírito esportivo, pela integração e pela celebração da amizade entre os países. A Prefeitura de Epitaciolândia reforça o compromisso de continuar investindo no esporte como instrumento de saúde, união e oportunidades para a juventude, consolidando o município como referência em grandes eventos esportivos na fronteira.

Fotos: Reprodução

Túnel das Seringueiras

A Prefeitura de Xapuri iniciou as obras de revitalização e ampliação do Túnel das Seringueiras, localizado na Estrada da Borracha, um dos pontos mais emblemáticos da cidade e muito apreciado para fotos. Formado pelo encontro das copas das seringueiras sobre a estrada, o local representa a história e a ligação de Xapuri com a floresta. O projeto prevê melhorias na estrutura, no paisagismo e na sinalização, promovendo maior valorização do espaço, além de proporcionar mais conforto e segurança para moradores e visitantes.

Video: Reprodução

Ícones de Brasileia e Epitaciolândia

O livro Ícones de Brasileia e Epitaciolândia, que resgata histórias e personalidades que marcaram a trajetória das duas cidades, será lançado nesta sexta-feira (31), no Centro Cultural de Brasileia, a partir das 19h. A publicação busca valorizar a memória local e destacar protagonistas que contribuíram para o desenvolvimento da região. O evento é aberto ao público e inclui sessão de autógrafos com os autores, proporcionando uma oportunidade para moradores e visitantes conhecerem de perto as histórias que ajudaram a moldar a identidade cultural das cidades.

Video: Reproduçõa

Halloween do Paradise Club

É nesta sexta-feira (31) que o Paradise Club vai transformar a noite em um verdadeiro espetáculo de horror e diversão! A partir das 21h, o clube recebe o Halloween mais esperado do ano, com decoração temática de arrepiar, muita música boa e premiações para as melhores fantasias.

A noite contará com apresentações ao vivo do sertanejo de Christopher Alecsander e a batida envolvente do funk e eletrônico com Tiago Rodrigues. Os ingressos do primeiro lote já estão disponíveis por apenas R$15, na Conveniência Pimenta Café ou via QR Party, mas atenção: as entradas estão quase esgotadas!

E a diversão não para por aí: as fantasias mais criativas concorrem a prêmios incríveis. O primeiro lugar leva R$300 + combo de Red Label, o segundo R$200 + combo de Gin Rocks e o terceiro um combo de Gin Rocks.

Quem quiser viver uma noite sombria, divertida e inesquecível não pode perder esta festa. Garanta seu ingresso e prepare-se para a experiência mais assustadoramente boa do ano!

Vida Alheia

Um certo bar e restaurante bem conhecido da fronteira andou dando o que falar neste fim de semana.No último sábado, o local promoveu mais uma de suas noites com música ao vivo e promessa de muita diversão e diversidade de estilos. Porém… o que era pra ser uma noite de alegria virou bafão dos grandes. Segundo relatos de clientes, o público foi informado de que seria necessário comprar uma pulseira para ter acesso ao show, que começaria às 21h. Só que, como dizem por aí, entre o dito e o feito tem um bom atraso, né? O show só começou depois das 22h, e o povo não gostou nada! Muita gente reclamou, algumas pessoas foram embora sem assistir à apresentação e, pior, sem reembolso do valor pago. Pra completar, o que deixou o pessoal ainda mais indignado é que nem precisava ter comprado a pulseira antecipada, já que o valor era basicamente o mesmo do cover cobrado na hora. E o burburinho não parou por aí: segundo informações, essa não foi a primeira vez que o local causa polêmica, inclusive com comentários recorrentes sobre o atendimento e cobranças na hora de fechar a conta.

Dizem por aí que bala trocada não dói, né? Pois bem parece que aqui na fronteira essa expressão ganhou um novo capítulo. Um certo morador da região, conhecido por se achar o espertão das traições, acabou provando do próprio veneno. Segundo os comentários que estão fervendo nos bastidores, o moço levou uma galhada tão bem colocada que se chifre realmente pesasse, ele já estaria andando de cabeça baixa e pescoço torto. O povo anda dizendo que foi merecido, afinal, quem vive aprontando uma hora acaba caindo na própria armadilha, né? E olha parece que dessa vez foi com estilo e categoria, digno de novela mexicana! Sinceramente? Eu no lugar dele só dava risada, perdoava e voltava pra casa, porque essa ele não tem nem como contestar!

Um grupo de amigos resolveu fazer um churrasco pra “unir a galera”, mas o evento terminou com umas indiretas e bloqueio geral nas redes sociais. Motivo? Um dos convidados chegou com uma “companhia surpresa” que já tinha história com meio mundo da mesa. O clima esquentou tanto que só o carvão não deu conta!

Na rua mais tranquila da fronteira, começou um vai e vem de carros à noite que deixou os vizinhos em alerta. Depois de muito cochicho, descobriram que a “vizinha misteriosa” abriu um brechó, mas só funcionava depois das 22h. Dizem que quem vai lá sai com roupa nova e sorriso no rosto, vai saber o que estão vendendo junto, né?

Dizem que um certo cantor da fronteira, acostumado a dar show todo fim de semana, acabou dando um show à parte e fora do palco. Na tentativa de impressionar uma “fã”, o moço teria dito que ia cantar uma música nova só pra ela, o problema é que a esposa também estava no público! Resultado: o show terminou antes do refrão e o cantor saiu do palco direto pra explicação.

Na fronteira, até os grupos da igreja têm fofoca. Um pastor bem conhecido mandou, por engano, uma figurinha “nada santa” no grupo dos fiéis, achando que estava conversando em particular. Foram segundos de silêncio e minutos de oração coletiva. Agora ele diz que “o inimigo usa o celular pra testar a fé dos crentes”.

