Pastor que matou ex-esposa a golpes de terçado e atacou filho vai a júri popular no Acre

O pastor evangélico Natalino Nascimento Santiago, de 51 anos, vai a julgamento pelo Tribunal do Júri acusado de assassinar a ex-esposa, Auriscléia Lima do Nascimento, e de tentar matar o próprio filho adolescente, de 14 anos, além de agredir outro familiar.

A decisão de levar o caso a júri foi proferida pelo juiz Bruno Perrota de Menezes, da Vara Criminal de Capixaba, após a fase de instrução e julgamento. A data da sessão ainda será definida pela Justiça nos próximos dias.

De acordo com as investigações da Polícia Civil do Acre, o crime aconteceu em 11 de junho deste ano, no Polo de Assentamento Monte Alegre, zona rural de Capixaba. Mesmo após o fim do relacionamento, Natalino continuava tentando controlar a rotina da ex-esposa e insistia em uma reconciliação.

Na manhã do crime, após uma discussão, ele teria atacado Auriscléia com golpes de terçado, provocando sua morte. O filho do casal e o cunhado tentaram intervir, mas também foram atingidos. O adolescente sofreu ferimentos graves, e o acusado fugiu para uma área de mata logo em seguida.

Uma operação com apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foi montada para capturar o pastor, que acabou preso dois dias depois, nas proximidades do local do crime. Desde então, ele está detido no Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde aguarda julgamento.

O inquérito conduzido pelo delegado Aldizio Neto reuniu provas e depoimentos que confirmaram a autoria dos crimes. Natalino foi indiciado por feminicídio, tentativa de homicídio contra o filho e o ex-cunhado, e também responde por outros dois homicídios cometidos anteriormente — um deles envolvendo uma ex-companheira, em Senador Guiomard, e outro, no bairro Palheiral, em Rio Branco.

Atualmente, ele cumpre pena de 35 anos de prisão por esses crimes anteriores. Com a nova pronúncia, o pastor voltará ao banco dos réus, agora para responder pelo assassinato da ex-esposa e pelas demais agressões cometidas em junho.