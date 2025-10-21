Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”

21/10/2025
Declaração sobre desenhos e jogos como “coisas do inferno” gerou reação nas redes

Um novo vídeo da pastora Nadir está circulando nas redes sociais e gerando repercussão. Conhecida por suas falas polêmicas sobre o que é “de Deus” e o que seria “do inferno”, a religiosa voltou a chamar atenção ao afirmar que o personagem Pica-Pau seria uma entidade demoníaca que teria tentado matar seu filho.

Declaração sobre desenhos e jogos como “coisas do inferno” gerou reação nas redes/Foto: Reprodução

Durante a gravação, a pastora diz: “Todo tipo de jogo, desenho animado, é oriundo do inferno”. Ao ser questionada por um rapaz que comentou ser fã do personagem, ela responde de forma enfática: “Demônio puro esse Pica-Pau. Esse demônio do Pica-Pau tentou matar o meu filho, que tinha uma moto. Ele até vendeu a moto. Eu ouvi a cantiga dele lá, ele perseguindo meu filho na moto. Eu ouvi: ‘he, he, he’.”

A declaração rapidamente se espalhou entre internautas, que reagiram com uma mistura de espanto e humor. Muitos lembraram que a pastora já havia viralizado em outras ocasiões, com vídeos em que relata ter “ido ao inferno” e oferece conselhos espirituais sobre o que os fiéis devem evitar em suas rotinas.

