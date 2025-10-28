Patinadores chineses são investigados por apologia militar. Entenda

Dois patinadores chineses serão investigados devido a uma cena que ocorreu posteriormente à apresentação deles na Copa da China. Enquanto esperavam a nota, Ren Junfei e Xing Jianing seguraram uma almofada em formato de míssil. As autoridades apuram o caso por considerarem a atitude como uma possível “apologia militar”.

Ren Junfei e Xing Jianing se tornam alvo de investigação

Ren Junfei e Xing Jianing se apresentaram na Copa da China

Ren Junfei e Xing Jianing foram visto com almofada de míssil

A informação foi revelada pelo jornal britânico The Guardian. A União Internacional de Patinação (ISU) é a responsável por investigar o caso. O fato que chamou a atenção foi a referência ao míssil DF-61 na almofada.

O armamento é novidade no arsenal chinês. Ele foi apresentado no Desfile Militar da China, em 3 de setembro, e tem alcance intercontinental.

De acordo com declaração divulgada pela ISU, a almofada teria sido jogada por um espectador presente na arquibancada. A federação ainda lamentou o acontecimento e disse que abrirá uma investigação.