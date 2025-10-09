Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

A influenciadora amazonense Patixa Teló, conhecida por seu estilo irreverente e personalidade marcante, causou alvoroço nas redes sociais ao postar um vídeo afirmando ser a responsável pela morte da icônica personagem Odete Roitman, da novela Vale Tudo. A declaração, feita de forma bem-humorada, rapidamente se espalhou, gerando memes e reações de fãs e seguidores.

No vídeo, Patixa aparece com um visual ousado, característico de suas produções, e diz: “Tu é uma assassina. Tu matou a Odete Hot mané. Olha”. A frase, dita com seu estilo único, fez referência ao famoso mistério da teledramaturgia brasileira, onde o público ficou intrigado por anos sobre quem matou Odete Roitman. A postagem já conta com milhares de visualizações e curtidas, consolidando Patixa como um fenômeno nas redes sociais.

Além de sua presença marcante nas redes sociais, Patixa Teló participou do reality show Rancho do Maia, criado pelo influenciador Carlinhos Maia, onde conquistou ainda mais visibilidade nacional. Sua participação no programa e suas postagens criativas a tornaram uma das influenciadoras mais comentadas do momento.