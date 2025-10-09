09/10/2025
Universo POP
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”

Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Influenciadora amazonense causa alvoroço nas redes sociais com referência à icônica novela Vale Tudo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A influenciadora amazonense Patixa Teló, conhecida por seu estilo irreverente e personalidade marcante, causou alvoroço nas redes sociais ao postar um vídeo afirmando ser a responsável pela morte da icônica personagem Odete Roitman, da novela Vale Tudo. A declaração, feita de forma bem-humorada, rapidamente se espalhou, gerando memes e reações de fãs e seguidores.

Influenciadora amazonense causa alvoroço nas redes sociais com referência à icônica novela Vale Tudo/Foto: Reprodução

No vídeo, Patixa aparece com um visual ousado, característico de suas produções, e diz: “Tu é uma assassina. Tu matou a Odete Hot mané. Olha”. A frase, dita com seu estilo único, fez referência ao famoso mistério da teledramaturgia brasileira, onde o público ficou intrigado por anos sobre quem matou Odete Roitman. A postagem já conta com milhares de visualizações e curtidas, consolidando Patixa como um fenômeno nas redes sociais.

Além de sua presença marcante nas redes sociais, Patixa Teló participou do reality show Rancho do Maia, criado pelo influenciador Carlinhos Maia, onde conquistou ainda mais visibilidade nacional. Sua participação no programa e suas postagens criativas a tornaram uma das influenciadoras mais comentadas do momento.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost