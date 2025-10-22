Patixa Teló coloca implantes dentários e exibe o resultado. Veja o antes e depois!

Nesta quarta-feira (22/10), por meio das redes sociais, a influenciadora Patixa Teló revelou que fez implantes dentários e mostrou o novo sorriso. Ela precisou arrancar os dentes por estarem infeccionados e colocou uma prótese, iniciando a fase de adaptação.

A criadora de conteúdo legendou a foto publicada no Instagram com o novo sorriso: “Sorriso novo e nova fase. A vida é feita de encontros. Uns passam, outros ficam, mas todos têm um propósito. Gratidão a Deus por essa nova fase e pelas pessoas incríveis que Ele tem colocado no meu caminho!”,

Seguidores vibraram com sua conquista. Lucas Guimarães comentou: “Feliz demais por você, meu amor! Coisa linda”. “A paraense mais linda”, elogiou um internauta. “Diva. Eu amei, de coração!”, escreveu outra. O cirurgião-dentista responsável pelo procedimento também deixou uma mensagem: “Ficou lindo o sorrisão da Paty! Foi um prazer devolver o seu novo sorriso. Está mais linda e confiante! Agora se inicia uma nova fase, com muitas coisas boas e bons encontros. Estou feliz por ela e grato a Deus por isso!”.

Patixa Teló ganhou notoriedade ao participar do reality show “Rancho do Maia”, de Carlinhos Maia. Ela nasceu em Manaus, mas é radicada em Belém. É transexual e tem Síndrome de Down.