Patixa Teló coloca implantes dentários e exibe o resultado. Veja o antes e depois!

Escrito por Portal Leo Dias
Nesta quarta-feira (22/10), por meio das redes sociais, a influenciadora Patixa Teló revelou que fez implantes dentários e mostrou o novo sorriso. Ela precisou arrancar os dentes por estarem infeccionados e colocou uma prótese, iniciando a fase de adaptação.

A criadora de conteúdo legendou a foto publicada no Instagram com o novo sorriso: “Sorriso novo e nova fase. A vida é feita de encontros. Uns passam, outros ficam, mas todos têm um propósito. Gratidão a Deus por essa nova fase e pelas pessoas incríveis que Ele tem colocado no meu caminho!”,

Veja as fotos

Reprodução Instagram Patixa Teló
Depois do implante dentário de Patixa TelóReprodução Instagram Patixa Teló
Reprodução Instagram Patixa Teló/ montagem
Antes e depois do implante dentário de Patixa TelóReprodução Instagram Patixa Teló/ montagem
Reprodução
Antes do implante dentário de Patixa TelóReprodução

Seguidores vibraram com sua conquista. Lucas Guimarães comentou: “Feliz demais por você, meu amor! Coisa linda”. “A paraense mais linda”, elogiou um internauta. “Diva. Eu amei, de coração!”, escreveu outra. O cirurgião-dentista responsável pelo procedimento também deixou uma mensagem: “Ficou lindo o sorrisão da Paty! Foi um prazer devolver o seu novo sorriso. Está mais linda e confiante! Agora se inicia uma nova fase, com muitas coisas boas e bons encontros. Estou feliz por ela e grato a Deus por isso!”.

Patixa Teló ganhou notoriedade ao participar do reality show “Rancho do Maia”, de Carlinhos Maia. Ela nasceu em Manaus, mas é radicada em Belém. É transexual e tem Síndrome de Down.

