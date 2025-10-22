Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária

A influenciadora digital Patixa Teló, conhecida por seu carisma e trajetória de inclusão, passou por mais uma etapa importante no tratamento dentário. Depois de remover todos os dentes que apresentavam infecção e instalar os pinos dos implantes, Patixa colocou, nesta terça-feira (22/10), sua prótese definitiva em Goiânia.

O procedimento marca o início do período de adaptação ao novo sorriso, conduzido com atenção e cuidado pela dentista @kamalaquias, responsável por acompanhar cada detalhe do tratamento. A influenciadora compartilhou a experiência com seus seguidores, mostrando entusiasmo com o resultado e destacando a importância do cuidado com a saúde bucal.

Patixa, que sempre inspira seguidores com sua autenticidade e alegria, agora celebra mais uma conquista pessoal. O novo sorriso simboliza não apenas a recuperação física, mas também a confiança e autoestima que ela transmite para milhares de fãs em todo o país.