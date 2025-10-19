Patrícia Poeta celebra 49 anos em hospital ao lado do filho, que está internado

Neste domingo (19/10), Patrícia Poeta comemorou seus 49 anos de forma íntima e afetiva, ao lado do filho, Felipe Poeta, que segue em tratamento de saúde. Em vídeo publicado por ele nos stories, a apresentadora aparece no hospital, sorridente, apagando as velas do bolo ao lado do ex-marido, Amauri Soares.

No vídeo, Felipe mostra a mãe sorridente ao lado do pai, Amauri Soares, diretor da Globo e ex-marido da apresentadora. Os dois aparecem juntos preparando o momento do parabéns enquanto o jovem canta e filma. Entre risadas, ele brinca: “Cinquentou”, e Patrícia corrige com bom humor: “Não, é 49”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Patrícia Poeta com o filho de 22 anos, Felipe Poeta Soares Reprodução: Instagram/Patrícia Poeta Patrícia Poeta no Encontro Reprodução / Globo O rapaz é DJ e produtor musical Reprodução: Instagram/Felipe Poeta Voltar

Próximo

Na legenda, Felipe escreveu uma homenagem carinhosa: “Te amo, mãe!”, acompanhado de um emoji de coração, e ainda fez graça com a idade da apresentadora: “Ps: detalhes pra importância do 4.9 e não 5.0”.

Na sexta-feira (17/10), Patrícia chorou ao vivo no Encontro, ao revelar que o filho enfrenta um problema de saúde. Durante o programa, ela foi homenageada pelos 25 anos de carreira na Globo e pelo aniversário, e se emocionou ao agradecer o carinho dos colegas e do público.

“Eu tô emocionada porque esse momento da minha vida, em termos pessoais, está sendo o mais difícil”, disse, em lágrimas. “Há dois meses o meu filho está se tratando, enfim, o que queria dizer pra vocês é que vocês são o respiro e a leveza que eu falo sempre… Muito obrigada”, completou.

Na ocasião, Cauã Reymond, que participava do programa, pediu uma corrente positiva pelo jovem: “Vamos fazer uma oração para o filho dela melhorar! Pensamento positivo.” Patrícia encerrou o programa com um recado direto: “Pipo, te amo.”

À revista Quem, a apresentadora contou que o filho está “se recuperando de uma infecção”. Discreto sobre a vida pessoal, Felipe é DJ, produtor e compositor. Em 2024, se apresentou no Tomorrowland, na Bélgica.

Fruto do casamento de 16 anos de Patrícia com Amauri Soares, o jovem nasceu em Nova York e sempre foi descrito pela mãe como um rapaz reservado, generoso e dedicado. No ano passado, ele chegou a surpreendê-la com uma homenagem no palco do Encontro, reforçando a forte ligação entre os dois.