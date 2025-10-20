Patrícia Poeta celebra 49 anos no hospital ao lado do filho internado

Nesse domingo (19/10), Patrícia Poeta completou 49 anos cercada de carinho e em um cenário diferente do habitual: o hospital onde o filho, Felipe Poeta, segue em tratamento de saúde. A apresentadora escolheu uma comemoração íntima, com a presença do jovem e do ex-marido, Amauri Soares, diretor da TV Globo.

Felipe registrou o momento em vídeo e compartilhou nos Stories do Instagram. Patrícia aparece sorridente, de frente para o bolo, enquanto Amauri a ajuda a preparar o parabéns. Entre risadas, o filho brinca: “Cinquentou”, e a mãe logo corrige, com bom humor: “Não, é 49”.

Na legenda da publicação, ele deixou uma homenagem carinhosa: “Te amo, mãe!”, com um coração, e ainda fez piada com a idade: “Ps: detalhes pra importância do 4.9 e não 5.0”.

A celebração discreta aconteceu pouco tempo após um momento de forte emoção no Encontro com Patrícia Poeta. Na sexta-feira (17/10), Patrícia chorou ao vivo ao contar que o filho enfrenta um problema de saúde. Na ocasião, ela havia sido homenageada pelos 25 anos de trajetória na emissora e também pelo aniversário.

Patrícia Poeta se emociona ao falar sobre saúde do filho

Felipe Poeta é filho de Patrícia Poeta

Felipe Poeta, filho de Patrícia Poeta, é operado após acidente

“Eu tô emocionada porque esse momento da minha vida, em termos pessoais, está sendo o mais difícil”, disse, com a voz embargada. “Há dois meses o meu filho está se tratando, enfim, o que queria dizer pra vocês é que vocês são o respiro e a leveza que eu falo sempre… Muito obrigada”, completou.

Discreto sobre a vida pessoal, Felipe constrói carreira no universo da música como DJ, produtor e compositor. Segundo a colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira, ele passou por uma infecção no joelho e precisou ser submetido a uma cirurgia.