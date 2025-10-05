05/10/2025
Universo POP
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

Patrícia Poeta e Cátia Fonseca revelam amizade no “Altas Horas” e trocam declarações

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
patricia-poeta-e-catia-fonseca-revelam-amizade-no-“altas-horas”-e-trocam-declaracoes

O último Altas Horas trouxe uma revelação que surpreendeu muita gente: a amizade de anos entre duas das apresentadoras mais queridas do país, Cátia Fonseca e Patrícia Poeta. Poucos sabiam, mas elas se conheceram há mais de três anos, quando a apresentadora das manhãs chegou a São Paulo. Cátia, sempre generosa, a convidou para um jantar para se conhecerem melhor – e, desde então, nasceu uma relação de cumplicidade, apoio e admiração mútua.

Essa parceria foi tão intensa que Cátia chegou a ir ao Rio de Janeiro, durante o Desfile das Escolas de Samba, apenas para apoiar Patrícia, que desfilou pela Grande Rio.

Veja as fotos

Divulgação
Cátia Fonseca e Patrícia Poeta no “Altas Horas”Divulgação
Divulgação
Cátia Fonseca e Patrícia Poeta no “Altas Horas”Divulgação
Divulgação
Cátia Fonseca e Patrícia Poeta no “Altas Horas”Divulgação

Leia Também

No “Altas Horas” do último sábado (4/10), Patrícia fez uma declaração emocionada para Cátia no palco. Um registro raro, espontâneo e cheio de carinho, mostrando uma faceta inédita dessa amizade. Patrícia abriu o coração: “Saudade de você, amo você, você mora aqui no coração.” Por sua vez, Cátia retribuiu o carinho.

Cátia saiu da Band e foi direto para o elenco do quadro Dança dos Famosos. Ela negocia para integrar o programa “É De Casa”, segundo Carla Bittencourt, do portal LeoDias.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost