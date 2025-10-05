Patrícia Poeta e Cátia Fonseca revelam amizade no “Altas Horas” e trocam declarações

O último Altas Horas trouxe uma revelação que surpreendeu muita gente: a amizade de anos entre duas das apresentadoras mais queridas do país, Cátia Fonseca e Patrícia Poeta. Poucos sabiam, mas elas se conheceram há mais de três anos, quando a apresentadora das manhãs chegou a São Paulo. Cátia, sempre generosa, a convidou para um jantar para se conhecerem melhor – e, desde então, nasceu uma relação de cumplicidade, apoio e admiração mútua.

Essa parceria foi tão intensa que Cátia chegou a ir ao Rio de Janeiro, durante o Desfile das Escolas de Samba, apenas para apoiar Patrícia, que desfilou pela Grande Rio.

No “Altas Horas” do último sábado (4/10), Patrícia fez uma declaração emocionada para Cátia no palco. Um registro raro, espontâneo e cheio de carinho, mostrando uma faceta inédita dessa amizade. Patrícia abriu o coração: “Saudade de você, amo você, você mora aqui no coração.” Por sua vez, Cátia retribuiu o carinho.

Cátia saiu da Band e foi direto para o elenco do quadro Dança dos Famosos. Ela negocia para integrar o programa “É De Casa”, segundo Carla Bittencourt, do portal LeoDias.