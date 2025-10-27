Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores

A apresentadora Patrícia Poeta compartilhou neste domingo (26/10) novas imagens do filho, Felipe Poeta, que segue internado em um hospital se recuperando de um problema de saúde. Nos registros, o jovem aparece com a perna imobilizada e tocando guitarra, cercado por equipamentos musicais.

As fotos foram publicadas originalmente por Amauri Soares, diretor-geral dos Estúdios Globo e ex-marido de Patrícia, e depois repostadas pela apresentadora.

“Enfrentando os desafios da vida com coragem, amor e música. Te admiro tanto, meu filho”, escreveu Amauri.

A publicação comoveu fãs e colegas de Patrícia, que enviaram mensagens de apoio e carinho ao jovem.

Felipe está internado há algumas semanas, e embora Patrícia não tenha revelado detalhes sobre o quadro, a assessoria da apresentadora informou que ele está se recuperando de uma infecção, sem gravidade divulgada.

Durante o programa “Encontro”, no último dia 17 de outubro, Patrícia mencionou brevemente o assunto e agradeceu pelas mensagens de solidariedade recebidas do público.

Fonte: Instagram / Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet