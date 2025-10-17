17/10/2025
Universo POP
Patrícia Poeta se emociona ao falar sobre problema de saúde do filho no “Encontro”

Escrito por Portal Leo Dias
patricia-poeta-se-emociona-ao-falar-sobre-problema-de-saude-do-filho-no-“encontro”

Durante o “Encontro” desta sexta-feira (17/10), em uma homenagem pelos seus 25 anos de trajetória profissional, a apresentadora Patrícia Poeta compartilhou publicamente a difícil fase familiar que tem enfrentado. Durante a celebração, a jornalista se emocionou ao revelar que seu filho, Felipe Poeta, está em tratamento médico há dois meses.

Apesar de não ter especificado a natureza do problema de saúde, a assessoria da apresentadora confirmou à revista Quem que o rapaz está se recuperando de uma grave infecção. Com a voz embargada pela emoção, a contratada da Globo dirigiu-se ao público.

“Estou profundamente sensibilizada, porque este momento da minha vida, no âmbito pessoal, tem sido um dos mais desafiadores. Há 60 dias, meu filho está em tratamento. Por isso, quero dizer que vocês representam justamente o alento e a serenidade que tanto menciono. Meu sincero agradecimento”, pontuou.

O desabafo comoveu a todos no estúdio, inclusive o ator Cauã Reymond, que participava do programa, e fez um apelo para que as pessoas enviassem energias positivas e preces pela recuperação do filho da apresentadora. Felipe Poeta, hoje com 23 anos, atua como produtor musical e DJ, e é fruto do casamento anterior de Patrícia com o diretor da Globo Amauri Soares.

